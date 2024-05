WhatsApp, le TRE novità in arrivo con gli ultimi aggiornamenti

Gli utenti WhatsApp che attendevano grandi novità, sono stati soddisfatti in pieno, per il momento solo dalle indiscrezioni però. Secondo quanto riportato infatti la celebre applicazione di messaggistica è in procinto di rinnovarsi drasticamente, introducendo delle migliorie importanti.

Chi voleva che WhatsApp migliorasse dal punto di vista della privacy, sarà accontentato, così come chi voleva che ci fosse qualche comodità in più. I nuovi aggiornamenti che il colosso ha programmato stupiranno il pubblico ma anche la concorrenza che pochi mesi fa credeva di riuscire a completare la rimonta.

In primo luogo quello che sta per migliorare è l’interfaccia utente, che dopo la prevalenza di colore verde potrebbe riportare qualche altra novità. L’obiettivo è sempre quello di accontentare gli utenti, che spesso esprimono i propri feedback.

WhatsApp: sono previste delle novità, ecco le tre più importanti in arrivo

Oltre all’interoperabilità, di cui si parla tanto ultimamente, ci sono delle novità in arrivo su WhatsApp. Partendo proprio dall’interoperabilità, non si può non dire che l’applicazione a breve consentirà agli utenti di ricevere ed inviare dei messaggi verso altre piattaforme. Tutto ciò è stato obbligato dalla commissione europea con l’ultimo DMA. Ci sarà una sezione dedicata dove gli utenti troveranno i messaggi provenienti da altre applicazioni di messaggistica istantanea.

Un’altra novità che è in arrivo su WhatsApp, riguarda la privacy: chi effettuerà la pratica dello spam, verrà bannato dal creare nuove conversazioni. Gli utenti che il sistema automatizzato beccherà a spammare, non potranno avviare nuove chat e potrebbero finire per essere allontanati definitivamente da WhatsApp.

L’altra novità che l’applicazione colorata di verde sta implementando, prevede una sezione dedicata ai preferiti. In questo modo tutti gli utenti possono avere modo di contattare più rapidamente i loro contatti più assidui. Ci sarà infatti un’area all’interno della quale si potranno selezionare dei numeri dalla rubrica, quelli che di solito l’utente contatta più spesso.