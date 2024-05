Tesla, con i suoi continui aggiornamenti, è la prova che il 2024 è l’anno dell’intelligenza artificiale. Infatti, sembra che al momento l’azienda di Elon Musk stia lavorando al rilascio di un nuovo assistente vocale supportato dall’AI per le sue auto elettriche.

È probabile che il miliardario abbia l’intenzione di seguire le orme delle altre grandi aziende del settore tech ed utilizzare la propria intelligenza artificiale, creata tramite xAI, per portare sulle vetture Tesla novità interessanti per il supporto alla guida.

Tesla sta per rilasciare un assistente vocale con AI?

A scoprire questa ipotetica novità è il noto hacker green analizzando il codice dell’ultimo firmware rilasciato dall’azienda di Musk. L’aggiornamento in questione è il Tesla 2024.14.3 che, sempre secondo quanto riportato, contiene al suo interno i dati relativi alla presenza di un assistente vocale. Questo si attiverebbe con una parola speciale, come accade con “Hey Google” o anche “Hey Siri”, ma al momento non è ancora chiaro quale potrebbe essere.

Secondo quanto scoperto da green il sistema sarebbe pronto a rispondere utilizzando una voce femminile ideata da Microsoft e già utilizzata su alcuni servizi di sintesi vocale (JennyNeural). Non è ancora noto se Tesla intenda inserire anche delle voci alternative, anche se è molto probabile. È però importante sottolineare che al momento l’assistente vocale potrebbe rispondere solo in inglese americano.

Inoltre, non è ancora certo che l’assistente vocale sia davvero pronto a sfruttare l’AI. Considerando però il lavoro di Elon Musk in questo settore è molto probabile che intende coinvolgere le potenzialità dell’intelligenza artificiale in questo nuovo progetto per offrire ai suoi automobilisti un assistente alla guida avanzato. D’altronde lo stesso CEO aveva annunciato la volontà di coniugare insieme i sistemi Tesla con quelli xAI. È dunque plausibile che sia stato proprio l’assistente vocale a creare le condizioni perfette affinché questo dialogo diventi realtà. Le indiscrezioni non fanno altro che aumentare la curiosità degli utenti che aspettano con ansia future comunicazioni da parte di Elon Musk sull’argomento.