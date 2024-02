Very Mobile: ecco la nuova promo XL che aggredisce gli altri operatori

Very Mobile ha lanciato la sua nuova promozione Very 5,99 Promo Flash Back XL, features esagerate ad un prezzo super

Attualmente usufruire di una promozione mobile sui nostri smartphone è diventato indispensabile dal momento che queste ultime ci consentono di utilizzare appieno il nostro dispositivo e soprattutto di usufruire di una connessione a Internet funzionante costantemente il che ci permette di restare connessi con il mondo intorno a noi.

Scegliere dunque una promozione adatta alle nostre esigenze e un passo obbligato e per far ciò abbiamo a disposizione un target decisamente ampio messo davanti a noi dagli dagli operatori telefonici che fanno a gara per accaparrarsi l’affetta più grossa del mercato e conquistare il maggior numero di clienti alle volte rubandoli anche alla concorrenza con specifiche offerte dedicate a chi sceglie di portare il proprio numero presso un altro operatore.

Ovviamente alla gara partecipa anche very mobile che per il mese di febbraio ha deciso di riproporre una vecchia promozione ma in formato gigante, vediamo di cosa si tratta.

Offerta super operator attack

La promo in questione ha il nome Very 5,99 Promo Flash Back XL e offre fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, a cui accostiamo poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri, ricordiamo che inoltre il primo rinnovo sarà completamente gratuito e offerto da Very Mobile ma solo se attivate l’autoricarica abbinata dunque ad un conto corrente.

La promo in questione vi ricordiamo essere del tipo operator attack, dunque per utilizzarla dovrete effettuare la portabilità del vostro numero da uno dei seguenti operatori coinvolti nella promo da Very Mobile: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile e Vianova.