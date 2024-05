Apple sta lavorando ad alcune modifiche per risolvere un bug che ha colpito la sveglia degli iPhone. Alcuni utenti hanno segnalato che le sveglie hanno smesso di funzionare.

L’azienda è a conoscenza del problema e sta facendo del suo meglio per trovare una soluzione. Non si sa ancora come aggirare il problema in attesa dell’aggiornamento risolutivo. Tuttavia, una serie di utenti hanno suggerito che dovrebbero rendere il sistema della sveglia più affidabile, indipendentemente dal bug rilevato. Negli ultimi giorni gli utenti hanno segnalato che gli allarmi non emettevano il suono previsto o non emettevano alcun suono. Non è chiaro quanto sia diffuso il problema e certamente non sembra colpire tutti, ma ha portato a una raffica di reclami diffusi su TikTok e altri social.

iPhone: rilevato un bug che non consente il corretto funzionamento della sveglia

Alcuni hanno riferito che il problema potrebbe essere risolto andando nelle Impostazioni e scegliendo l’opzione “Suoni e Haptics”. Qui è presente l’impostazione che regola il volume dell’allarme e della rispettiva suoneria. Se è impostato su zero o in un range molto basso, la sveglia potrebbe non essere udibile. Il volume può essere modificato accidentalmente utilizzando i pulsanti sul lato del telefono. Questa opzione può essere a sua volta gestita dalla stessa pagina delle impostazioni, per evitare che l’errore si ripeta in futuro.

Questi problemi riguardanti gli iPhone potrebbero essere il risultato di alcune funzioni che servono a proteggere il dispositivo. In particolare, la possibilità di sfruttare la scansione facciale dell’iPhone per sapere quando il dispositivo viene osservato da occhi indiscreti. Questa funzione potrebbe far sì che la sveglia venga silenziata casualmente se, ad esempio, il proprietario dorme con lo smartphone rivolto verso di sé. Come le altre soluzioni citate, anche questa può essere disattivata dalle Impostazioni, sotto l’opzione “ID viso e passcode”. La disattivazione comporta anche la rimozione di altre funzioni al contrario molto utili. Pertanto, potrebbe essere più utile adottare questo diversivo per diagnosticare il problema che non come soluzione a lungo termine.