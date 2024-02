Vodafone Silver, le due OFFERTE nuove che regalano GIGA

Non c’erano dubbi sul fatto che Vodafone potesse in poco tempo recuperare terreno sulle realtà che stavano portando via all’azienda tanti utenti. Effettivamente è proprio così: il colosso anglosassone sta riscrivendo la sua storia recente con delle offerte molto interessanti che hanno un solo compito: rubare utenti alla concorrenza.

Ora come ora infatti non c’è alcun tipo di dubbio in merito all’attività svolta da Vodafone, che sta dando tanti frutti a partire dagli ultimi mesi del 2023. Il gestore colorato di rosso è intervenuto in più frangenti con le sue solite opportunità, quelle che includono al loro interno ciò che occorre a chiunque.

Le offerte in questione si chiamano Silver ed offrono il meglio tra minuti, messaggi e giga tutti i mesi. Ovviamente non tutti possono sottoscriverle, siccome il provider le ha destinate solo ed esclusivamente ad alcuni utenti che provengono da gestori ben precisi.

Vodafone, le migliori offerte del momento sono senza dubbio le Silver

Partendo dalla prima delle due, è già ben chiaro il vantaggio che si può ottenere. Vodafone con questa soluzione vuole corrispondere ai suoi utenti la possibilità di avere minuti senza limiti per telefonare i numeri di ogni gestore mobile o fisso in Italia e in Europa, messaggi senza limiti verso tutti ed infine ben 100 giga di connessione ad Internet in rete 4G. Il prezzo mensile equivale a 7,99 €.

L’altra offerta, con lo stesso nome, ha qualcosa di diverso, anche se non per quanto riguarda minuti e messaggi che sono praticamente uguali alla soluzione precedente. Cambiano i giga, che in questa occasione sono ben 150 in 4G. A cambiare ovviamente è anche il prezzo che equivale a 9,99 € al mese.

Queste offerte sono disponibili solo per chi proviene da gestori virtuali o da Iliad e garantiscono inoltre anche 50 giga in più se si sceglie il servizio famosissimo di ricarica automatica SmartPay.