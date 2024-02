Scegli queste OFFERTE di Vodafone per avere fino a 150 GB al mese

Nelle offerte che Vodafone ha deciso di ripristinare c’è tutto quel che serve per restare senza alcun tipo di grattacapo. Ogni volta che infatti si nominano le Silver, tutti sanno di andare a colpo sicuro ed effettivamente la dimostrazione non tarda ad arrivare.

Serviva qualcosa di effettivamente incredibile e il gestore anglosassone ci è riuscito ancora una volta. Gli altri provider non possono fare altro che tremare di fronte a proposte di questo genere, visto che qui c’è anche tanta qualità.

Vodafone apre al rientro di diversi utenti, ecco le promo della linea Silver

La prima delle due Silver consente di avere tutti i mesi minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e in Europa ma anche l’opportunità di inviare SMS senza limiti a chiunque. Infine ecco il vero punto focale, ovvero i 100 giga disponibili per la navigazione in Internet con la rete 4G di Vodafone. Il prezzo mensile è estremamente vantaggioso in quanto consiste in soli 7,99 € al mese.

L’altra offerta, la seconda, la più vantaggiosa in assoluto, include qualcosa di ancora meglio. Questa Silver permette infatti di telefonare ugualmente senza limiti e di inviare ugualmente messaggi senza limiti a tutti, ma ci sono 150 giga in rete 4G al suo interno. Il prezzo mensile aumenta: costa 9,99 € per chi riesce a sottoscriverla.

Esatto, per chi ci riesce, dal momento che non è una soluzione per tutti. In realtà entrambe le Silver non sono dedicate a tutti, ma solo ed esclusivamente ai gestori che Vodafone vuole attaccare, che in questo caso sono quelli virtuali e Iliad.

Oltre a questo c’è un’altra grande opportunità che riguarda l’aumento dei giga a propria disposizione. Scegliendo infatti il metodo di ricarica conosciuto da tutti con il nome di SmartPay, si potrà ottenere mensilmente 50 giga in più. Questi sono ovviamente cumulabili con quelli dell’offerta scelta.