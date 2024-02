Negli ultimi tempi, le truffe via SMS, conosciute anche come smishing, stanno diventando sempre più diffuse anche nel nostro paese. Questi messaggi fasulli sono progettati per ingannare le persone meno esperte, spingendole a scaricare malware sui propri dispositivi o a condividere dati personali sensibili con malintenzionati.

Hype, una società di servizi finanziari, di recente, ha inviato una guida ai propri clienti. Delineando alcune regole chiave per riconoscere e difendersi dagli SMS di smishing.

La prima regola consiste nel leggere attentamente il contenuto di ogni SMS , specialmente se proviene da un mittente apparentemente credibile .

consiste nel il contenuto di ogni , specialmente se proviene da un . Se il messaggio trasmette un senso di urgenza , come la necessità di sbloccare un conto o evitare la cancellazione di un account , è consigliabile non rispondere via SMS .

, come la necessità di o evitare la , è consigliabile non rispondere . È importante prestare attenzione ai messaggi contenenti link, soprattutto se richiedono il download di file o l’inserimento di credenziali personali.

SMS truffaldini: la cautela è fondamentale

È importante ricordare che istituti finanziari o corrieri legittimi non chiederanno mai di inserire la password tramite SMS. Di conseguenza, in caso di dubbi su un messaggio ricevuto, è consigliabile contattare direttamente il servizio clienti ufficiale utilizzando i numeri forniti sui rispettivi siti web. Questo aiuterà a dissipare qualsiasi incertezza e a evitare di cadere vittima di truffe smishing.

Di recente, le truffe smishing hanno esteso la loro portata anche su WhatsApp, non limitandosi più esclusivamente agli SMS. Questo fenomeno sottolinea l’importanza di essere vigili e consapevoli anche durante le comunicazioni su piattaforme di messaggistica istantanea.

Insomma, in un’epoca in cui le truffe online sono sempre più sofisticate, è essenziale essere cauti e attenti quando si ricevono messaggi sospetti, sia tramite SMS che su altre piattaforme. Seguire le regole di base delineate da esperti come Hype può aiutare a proteggere se stessi e i propri dati da potenziali attacchi e frodi online.