Oggi sono di fondamentale importanza all’interno di ogni ambiente domestico gli abbonamenti alle piattaforme streaming. Le persone, ormai abituate ad avere soluzioni di questo genere, sanno che il loro tempo libero può essere sfruttato alla grande optando per un piano di abbonamento ad uno dei grandi colossi. Oltre a Netflix, leader in assoluto, esiste anche Disney+, che negli ultimi anni ha raccolto una cornice di pubblico molto vasta.

Inizialmente dedicata solo ed esclusivamente ai contenuti più per i bambini, oggi è una piattaforma streaming a tutto tondo. Non manca nulla tra film e serie TV, oltre ai tanti cartoni animati che la popolano. In occasione dell’ultima trimestrale, l’azienda aveva annunciato però lo stop della condivisione delle password. Le cose stanno procedendo molto velocemente ed infatti gli utenti starebbero cominciando a ricevere le prime informazioni in merito. Come riferiscono alcuni siti oltre oceano, stanno arrivando delle e-mail informative.

Disney+ non permetterà più la condivisione dell’abbonamento fuori dal nucleo familiare

Una nuova mail è arrivata agli abbonati negli Stati Uniti da parte di Disney+ e ricorda loro che il contratto di servizio è stato modificato. Il messaggio sottolinea che gli utenti non potranno condividere la loro password fuori dal nucleo familiare, “a meno che diversamente consentito dal piano di abbonamento“. Questo lascia una piccola luce speranza accesa, magari su una nuova opzione che permetterà di condividere il proprio profilo.

Tutto ciò dovrebbe comunque entrare in vigore a breve, forse anche la prossima settimana. Non resta quindi che adeguarsi alla scelta del colosso.

“Stiamo introducendo restrizioni sulla condivisione dell’account al di fuori del tuo nucleo familiare e desideriamo fornire spiegazioni su come verificare la conformità a tali limitazioni. Nel nostro contratto di servizio, usiamo il termine “domestico” per indicare la raccolta di dispositivi associati all’indirizzo di residenza principale degli abbonati, destinati all’uso delle persone che vi risiedono.”