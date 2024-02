Da qualche tempo, Lyca Mobile, noto operatore virtuale, ha introdotto nel mercato italiano le eSIM. Ovvero rivoluzionarie schede telefoniche virtuali che permettono agli utenti di attivare i piani cellulari direttamente sui propri dispositivi senza la necessità di utilizzare una SIM fisica.

Il 11 dicembre 2023, il sito di Lyca Mobile è stato aggiornato con una nuova grafica, simile a quella delle filiali internazionali. Però sembrano siano stati riportati alcuni dati errati, ereditati dal sito olandese, come l’informazione che Lyca Mobile operasse sulla rete KPN anziché su quella Vodafone in Italia.

In più, è stata menzionata la disponibilità delle eSIM, anche se al momento non erano ancora state lanciate nel mercato italiano.

Conferme e novità: Lyca Mobile abbraccia le eSIM

Malgrado le prime segnalazioni fossero state considerate errori di traduzione dal sito olandese, Lyca Mobile Italia ha ora confermato la disponibilità delle eSIM.

Di recente, il sito è stato aggiornato con una pagina dedicata alle eSIM nella sezione del supporto, e il servizio clienti ha dichiarato che è possibile ordinare le eSIM direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

La eSIM è una scheda telefonica digitale che elimina la necessità di una SIM fisica.

Per ottenerla con Lyca Mobile, basta ordinare online e ricevere un codice QR.

Questo codice deve essere scansionato e la scheda deve essere registrata sul sito dell’operatore o presso un rivenditore autorizzato. L’attivazione avviene inserendo una stringa di codice sul proprio dispositivo.

Vantaggi e compatibilità

Con l’introduzione delle eSIM, Lyca Mobile offre ai consumatori la possibilità di gestire i propri piani cellulari in modo più conveniente e flessibile.

Ma non è tutto, il sito dell’operatore fornisce una lista di smartphone e tablet compatibili, semplificando ulteriormente il processo di attivazione e utilizzo delle eSIM.

Lyca Mobile consente anche ai clienti attuali di passare dalla SIM fisica alla eSIM.

Basta accedere al sito, ordinare gratuitamente la eSIM, scansionare il QR code ricevuto via email e selezionare l’opzione “Sim Swap” sul proprio profilo cliente. Questo processo consente una transizione senza problemi verso la nuova tecnologia.