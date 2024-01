Il gigante della tecnologia, Google, sta dimostrando un impegno serio ed incessante nel rivoluzionare l’utilizzo delle eSIM nel mondo Android. Le eSIM, ovvero le SIM digitali in grado di sostituire le tradizionali SIM fisiche, stanno guadagnando sempre più popolarità e Google sembra decisa a semplificarne ulteriormente l’adozione attraverso un nuovo strumento di trasferimento delle eSIM. Questa particolare funzione era stata già individuata in fase di sviluppo tempo fa, ma ora è stata ufficialmente presentata da Google al Mobile World Congress e sembra pronta per essere implementata su vasta scala.

L’innovativo sistema, integrato direttamente nel sistema operativo Android, rende il trasferimento delle eSIM tra dispositivi un processo incredibilmente agevole e quasi automatico. Le immagini mostrate confermano l’efficacia di questa nuova funzionalità. In particolare, nell’esempio viene mostrato un trasferimento di eSIM da un dispositivo Pixel 8 Pro ad un Galaxy S24 Ultra.

Novità per le eSIM su Android

Il procedimento per il trasferimento delle eSIM tramite Android è notevolmente semplice. Durante la configurazione iniziale, gli utenti devono semplicemente scegliere l’opzione che permette di trasferire la propria eSIM e confermare l’operazione dal vecchio dispositivo sul quale era in uso l’eSIM. Successivamente, bisogna eseguire la scansione del codice QR per attivare la nuova eSIM. Questo processo semplificato rende l’adozione delle eSIM più accessibile e user–friendly.

Inizialmente, questa novità era disponibile solo per i dispositivi Samsung aggiornati alla One UI 5.1. Con l’arrivo della One UI 6.1, invece, il supporto è stato esteso anche ad altri dispositivi non appartenenti al marchio sudcoreano. Allo stesso modo, la funzionalità di trasferimento eSIM su Pixel 8 Pro non è limitata esclusivamente ai dispositivi Google, ampliando così la portata di questa innovazione.

Il supporto per il trasferimento delle eSIM su Android, dunque, sta per essere implementato su vasta scala, coinvolgendo molto probabilmente tutti i modelli Android. Questo rappresenta un significativo passo in avanti in termini di semplificazione e gestione delle eSIM, promettendo di migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti.

Attualmente però questa novità potrebbe non essere immediatamente disponibile per gli utenti italiani. Infatti, al momento, sembra che la funzione per i dispositivi Android sia supportata esclusivamente dall’operatore T–Mobile. Per il momento non ci resta che attenere ulteriori sviluppi e aggiornamenti anche per gli utenti italiani.