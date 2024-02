Un prezzo davvero folle per tutti gli utenti che vogliono acquistare oggi le Beats Studio Buds, cuffiette true wireless di ottima qualità generale, che rappresentano il punto di partenza per coloro che desiderano avvicinarsi verso l’Olimpo dell’audio per quanto riguarda la telefonia mobile.

Il modello attualmente in promozione prevede la colorazione rossa, ottima per distinguersi dalla massa, in un momento storico in cui comunque sono disponibili sul mercato innumerevoli modelli molto simili tra loro. La custodia ricarica è perfetta per garantire fino a 24 ore di utilizzo continuativo del prodotto, e 8 ore complessive per quanto riguarda il solo utilizzo della singola cuffietta.

Beats Studio Buds: offerte incredibili e prezzi mai visti

Le Beats Studio Buds sono sul mercato da ormai qualche anno, questo è indubbio ed è inutile negarlo, di conseguenza il loro prezzo finale di vendita è stato fortemente ridotto rispetto al passato. Al momento attuale il listino consigliato sarebbe di 189 euro, approfittando però dello sconto del 27% applicato da Amazon stessa, la spesa finale si aggira attorno ai 139 euro. Eccovi il link per acquistarle.

Le funzionalità e specifiche maggiormente interessanti spaziano in varie categorie, si parte ad esempio con la cancellazione attiva del rumore, meglio definita ANC, soluzione perfetta per riuscire ad isolare il soggetto dall’ambiente circostante, riuscendo così a permettergli di ascoltare liberamente la musica, senza interruzioni o difficoltà di vario genere. Gli auricolari, oltretutto, sono perfettamente impermeabili, grazie alla certificazione IPX4, con chiamate ad alta qualità, grazie alla presenza di specifici microfoni posti direttamente sulla superficie delle stesse.

La connessione avviene direttamente tramite bluetooth di classe 1 dotato di latenza estremamente ridotta, e la possibilità di utilizzarlo tranquillamente con qualsiasi dispositivo in commercio, sebbene comunque la comunicazione primaria si abbia direttamente con i prodotti di casa Apple.