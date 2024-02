Honor Magic 6 Lite è uno smartphone che vince a mani basse su tanti altri modelli di fascia medio-bassa, riuscendo a mettere sul piatto prestazioni molto interessanti, basandosi su una estetica unica nel proprio genere, con linee eleganti dal design veramente accattivante.

I suoi punti di forza partono prima di tutto da un display di alto livello, un 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, definito anti-caduta Ultra Bounce, riesce a resistere (almeno teoricamente) alle cadute senza subire alcuna defezione particolare. La luminosità di picco raggiunge i 1200 nit, essendo perfetta per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, con assenza di sfarfallio con poca illuminazione, grazie all’oscuramento PWM ad alta frequenza.

Scoprite subito i nuovi sconti Amazon che potete trovare in esclusiva assoluta solo sul nostro canale Telegram ufficiale, che risulta essere disponibile a questo link.

Honor: offerta da non credere disponibile su Amazon

Il prezzo di vendita di un prodotto di così alto livello poteva essere elevato, ma in realtà Honor ha sin dall’inizio pensato di mettersi sul mercato in una fascia di prezzo aggressiva, di conseguenza è stato lanciato a soli 399 euro. Per renderlo ulteriormente appetibile agli occhi del pubblico, ecco che Amazon ha deciso di andare ancora oltre, mettendo sul piatto una riduzione di 50 euro con l’applicazione del coupon presente in pagina (da applicare manualmente dal consumatore), di conseguenza la spesa finale è di soli 349 euro. Acquistatelo qui.

L’autonomia di Honor Magic6 Lite è più che ottima, sia per l’eccellente gestione energetica dettata direttamente dal processore integrato, ma anche per la componente che ha una capacità complessiva di 5300mAh. In parallelo è da notare il buon comparto fotografico, rappresentato sapientemente dal sensore da 108 megapixel, più che interessante per riuscire a scattare eccellenti istantanee in ogni condizione di luce, sia al buio che con tanta luminosità, innalzando ulteriormente il livello qualitativo del dispositivo stesso.