Le cuffie Sony sono indiscutibilmente tra le più richieste e desiderate dal pubblico di tutto il mondo, per questo motivo poterne approfittare ad un prezzo estremamente scontato, rappresenta un’occasione più unica che rara che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire.

Il modello attualmente in promozione sono le Sony MDR-ZX310, cuffie over-the-ear, di conseguenza non parliamo di true wireless o in-ear, meglio definite a padiglione, con una colorazione blu sulla parte esterna, condita con una bellissima (ed elegante) finitura metallica. A differenza di modelli ben più costosi, le suddette sono wired, sono cuffie che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente collegate fisicamente ad un dispositivo che trasmetta la musica.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, solo in questo modo potrete avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, e scoprire un elenco impressionante di offerte speciali. Premete qui per entrare.

Sony: le cuffie da acquistare ad occhi chiusi

Al giorno d’oggi potete tranquillamente pensare di acquistare un paio di cuffie di casa Sony, riuscendo a risparmiare al massimo delle vostre possibilità. Il prezzo consigliato del modello elencato nell’articolo è di 30 euro, valore che risulta essere ridotto del 33%, sino ad arrivare alla spesa finale di soli 19,97 euro. L’acquisto può essere completato qui.

All’interno del padiglione auricolare è presente un driver al neodimio da 30 millimetri, con sensibilità di 98 dB/mW, per una gamma di frequenza tra 10 e 24000 Hz. Il design è sicuramente ergonomico, ne facilita ad esempio l’utilizzo sul lungo periodo, ed oltretutto sono facilmente richiudibili su loro stesse, per semplificare il trasporto. Gli utenti possono tranquillamente pensare di utilizzare ovunque desiderino, senza vincoli particolari, e con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie appunto al connettore jack da 3,5mm. Sul mercato si possono trovare quattro colorazioni differenti, i prezzi potrebbero non essere identici a quello effettivamente indicato nel nostro articolo, al momento risulta essere valido solo per la colorazione Blu.