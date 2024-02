Il Mobile World Congress 2024 è uno degli eventi internazionali dedicati alla tecnologia più importanti. La fiera si terrà dal 26 al 29 febbraio a Barcellona e tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente la famiglia Xiaomi 14.

I flagship del produttore cinese sono ufficiali soli in Cina ma proprio a Barcellona saranno presentati nella loro variante global. A darne conferma è la stessa Xiaomi con un post su X (ex Twitter).

Ci aspettiamo che il brand presenti per il mercato Europeo e internazionale Xiaomi 14 in versione base e Pro. Tuttavia, alcune indiscrezioni non ancora confermate indicano che l’azienda cinese possa lanciare anche l’attesa variante Ultra.

La famiglia Xiaomi 14 arriva finalmente in Europa, sarà presentata ufficialmente in occasione del Mobile World Congress 2024

Something grand is coming on February 25th, 2024! Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ — Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024

Infatti, il Mobile World Congress è uno degli eventi tech più seguiti dell’anno e una vetrina molto importante per tutti i produttori. L’attenzione della stampa specializzata e gli appassionati è rivolta tutta verso i nuovi annunci a l’occasione è più che ghiotta per lanciare la variante Ultra che dovrebbe configurarsi come il top di gamma assoluto del brand.

Ricordiamo che, essendo stati presentati da tempo in Cina, le caratteristiche tecniche della famiglia Xiaomi 14 sono ben note. Rispetto alle controparti asiatiche, le versioni global non dovrebbero differire in termini di hardware e design.

La scheda tecnica di entrambi i device è in larga parte simile. Entrambi i dispositivi sono spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0.

Il comparto fotografico è composto da un’ottica tripla con sensore principale da 50MP, lente ultrawide da 50MP e ottica telescopica da 50MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP ottimizzata per selfie e videochiamate.

Le differenze principali tra i due terminali risiedono nel display OLED e, di conseguenze, nelle dimensioni. Su Xiaomi 14 il pannello è da 6.36 pollici mentre sul Pro è da 6,73 pollici, rendendo il device leggermente più grande e pesante.