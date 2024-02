Gli smartwatch Xiaomi sono indubbiamente tra i più richiesti dal pubblico, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, in termini sopratutto di prestazioni offerte, in confronto a quella che può essere la spesa effettivamente richiesta all’utente finale. Uno dei modelli più interessanti in circolazione resta senza dubbio Xiaomi Redmi Watch 3 Active, in promozione per pochissimo direttamente su Amazon.

Il prodotto gode di un ampio display LCD da 1,83 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, con cassa metallica e finitura opaca (classica nella fascia bassa dei dispositivi indossabili), che si completa con un cinturino in silicone di colorazione nero. La compatibilità è estesa a tutti gli smartphone in commercio, grazie alla connessione bluetooth di ultima generazione, così da poterlo tranquillamente utilizzare con il vostro dispositivo mobile.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active, costa davvero poco

Al giorno d’oggi pensare di acquistare uno smartwatch non deve subito proiettarvi in un vortice di prezzi alti, infatti coloro che sceglieranno Xiaomi Redmi Watch 3 Active potranno spendere solamente 38,49 euro, grazie alla riduzione applicata da Amazon. L’acquisto è disponibile direttamente a questo link.

Innumerevoli sono le funzioni accessibili dal dispositivo indossabile, parliamo prima di tutto del monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, con misurazione anche della percentuale di ossigeno nel sangue (definita SpO2), a cui si aggiungono oltre 100 modalità di allenamento (con misurazioni differenti tra loro), oppure i più classici passi, distanza percorsa, calorie bruciate e similari. Da notare che il prodotto è completamente impermeabile fino a 5 ATM, così da poterlo utilizzare liberamente sotto la doccia o anche al mare. Gli utenti interessati all’acquisto potranno optare tra due varianti differenti: nero o grigio, con piccole eventuali differenze nel prezzo finale, consigliamo di aprire i link inseriti, per capire a tutti gli effetti quali sono.