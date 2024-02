La Corea del Sud ha vissuto un periodo di notevole innovazione, trasformandosi da una nazione economicamente instabile nel dopoguerra a una potenza culturale del XXI secolo. Questo successo è stato guidato dalla scommessa sulla forza del suo “soft power“, investendo nelle tecnologie dell’informazione e nelle industrie emergenti della cultura pop, come musica, moda, cosmetici, TV e cinema. La Hallyu, o Korean Wave, ha influenzato il mondo attraverso i social media e il digitale, rappresentando un’esemplare combinazione di innovazione culturale e maestria industriale.

Il trionfo della Hallyu nell’innovazione globale

Hyundai, con il suo spirito progressista, ha contribuito a mobilitare la nazione attraverso il suo impegno nella mobilità e nella qualità della vita. Il dispositivo medico indossabile X-ble MEX, sviluppato dal Robotics Lab di Hyundai, è un esoscheletro motorizzato per la parte inferiore del corpo, progettato per aiutare meccanicamente le persone con minori capacità di camminare. Questo innovativo strumento mira a liberare le persone dalla dipendenza dalla sedia a rotelle, consentendo loro di camminare e persino affrontare scale a scopo riabilitativo.

La Corea del Sud mostra anche un forte impegno per la sostenibilità ambientale. Hyundai, con il progetto IONIQ Forest, collabora con partner per piantare foreste in tutto il mondo, contribuendo alla conservazione della biodiversità e all’assorbimento di carbonio. L’utilizzo di droni per rilasciare “bombe di semi” favorisce la crescita di alberi resistenti al fuoco e contribuisce alla preservazione dell’ecosistema.

Nel contesto urbano, la Lotte World Tower di Seoul rappresenta un esempio di business autosufficiente, utilizzando fonti rinnovabili autogenerate per soddisfare una parte significativa del suo fabbisogno energetico. La torre incorpora sistemi innovativi, come l’energia idrotermale, che riduce la dipendenza dalla rete nazionale del 36%.

Il contributo della Corea del Sud al mondo

L’innovazione continua anche nell’agricoltura urbana con la start-up Farm8, che ha creato Metro Farm, un vivaio idroponico situato in una stazione della metropolitana di Seoul. Questa iniziativa promuove la produzione di verdure fresche in spazi urbani limitati, affrontando le sfide della sicurezza alimentare nelle città densamente popolate.

Affrontando le sfide ambientali globali, i ricercatori sudcoreani hanno sviluppato un “bioplastico” che si biodegrada in sei mesi, superando la fragilità delle alternative esistenti. Questo materiale innovativo è più resistente della plastica tradizionale, offrendo una soluzione ecologica al problema dell’inquinamento da plastica.

La Korean Wave tecnologica si estende anche al settore della moda con la piattaforma Re:Style di Hyundai, che promuove la riflessione sulla circular economy. Designer invitati trasformano materiali di scarto, come schermi di airbag e bottiglie di plastica, in accessori di moda, stimolando conversazioni sull’impatto ambientale del consumo.

Un viaggio nel futuro

Dall’edificio aziendale alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e alla moda, la Corea del Sud continua a dimostrare il suo potente impegno nell’innovazione. La domanda che sorge ora è: quale sarà il prossimo passo?