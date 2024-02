Optic ID: la funzione che scansiona l'iride del Vision Pro Apple

Dopo il recente teardown di Apple Vision Pro, che ha svelato molte delle caratteristiche innovative del visore, una funzionalità che sta attirando l’attenzione è l’Optic ID. Si tratta di un sistema di identificazione dell’utente basato sul riconoscimento dell’iride, portando l’autenticazione a un livello completamente nuovo.

Con Optic ID, Apple promette una vera e propria rivoluzione nella sicurezza. Questa funzionalità, che va oltre le precedenti implementazioni di Face ID e Touch ID, offre un sistema sicuro e intuitivo che sfrutta le caratteristiche uniche dell’iride e le avanzate capacità di tracciamento oculare del sistema di LED e fotocamere a infrarossi di Apple Vision Pro.

Il funzionamento di Optic ID del Vision Pro Apple: una visione futuristica

Avete presente quei film di spionaggio con riconoscimento dell’iride per sbloccare i grandi caveau? Più o meno il funzionamento è quello, anche se meno “avventuriero”. Optic ID si basa dunque sulla scansione dell’iride dell’utente, identificando la parte colorata dell’occhio che presenta caratteristiche specifiche singolari. Questo metodo consente di sbloccare rapidamente Apple Vision Pro, autorizzare pagamenti, effettuare l’accesso a varie app di terze parti e arrivare ai dati personali protetti tramite codice.

La funzione è attivata di default su tutte le app per VisionOS convertite da software per iPhone e iPad che supportano Face ID o Touch ID. Inoltre, questa funzionalità è legata alla Persona su Apple Vision Pro, creando un alter ego digitale che richiede una scansione dell’iride per confermare l’identità dell’utente. Ciò assicura che nessun altro possa assumere l’aspetto dell’utente nelle chiamate online. Optic ID non si limita però ad una scansione statica dell’iride. Scansiona entrambi gli occhi dell’utente e si auto-aggiorna dopo ogni login riuscito, adattandosi ai cambiamenti nell’iride e nelle pupille. Questa caratteristica è particolarmente utile considerando le variazioni naturali che avvengono a seconda della luminosità dell’ambiente circostante.

Apple assicura un livello massimo di sicurezza dichiarando che tutti i dati raccolti da Optic ID sono criptati e non vengono sincronizzati su iCloud o su altri dispositivi. Ogni Apple Vision Pro ha il suo Optic ID, garantendo un isolamento sicuro dei dati.