LiveDrop rappresenta una rivoluzione nel trasferimento di file, un’innovazione che sfida le convenzioni tradizionali. Le prime recensioni a riguardo hanno messo in evidenza come l’app sia un mezzo altamente efficiente e sicuro per la condivisione di dati tra dispositivi, senza alcun bisogno di connessioni cavo o wireless.

Il processo di trasferimento di file con LiveDrop è atipico. Contrariamente alle metodologie tradizionali, LiveDrop non sfrutta un protocollo di comunicazione standard, i file vengono codificato in un video matriciale che è interpretato dal telefono ricevente come se fosse un QR Code in movimento.

Con LiveDrop si possono trasferire dati offline

Per poter procedere, l’utente deve selezionare il file da inviare tramite l’app LiveDrop sul proprio smartphone, che successivamente codificherà il file in un video matriciale. Il telefono ricevente, dovrà utilizzare la propria fotocamera per scansionare il QR Code emesso dal mittente. A questo punto, il file potrà essere visualizzato sul telefono ricevente senza alcuna connessione dati diretta. Tutto ciò che serve è uno schermo emettitore del codice video matriciale e un dispositivo con fotocamera per la lettura.

Attualmente, LiveDrop permette di trasferire file con dimensioni di massimo 250 KB. L’apparente compressione delle immagini in formato WebP durante il trasferimento spiega come sia possibile inviare foto di diversi MB. Sebbene la qualità dell’immagine ricevuta possa essere ridotta, rimane comunque utilizzabile. La velocità di trasferimento, invece, dipende dalla qualità del display e della fotocamera.

La tecnologia di LiveDrop è cross-platform, e supporta diversi dispositivi come PC Windows, Mac, Linux, tablet, telefoni Android e iPhone. Inoltre, LiveDrop promuove la sicurezza del trasferimento dati. Il processo, infatti, non prevede handshake tra i dispositivi, il trasferimento avviene in una sola direzione, dal mittente al ricevente, eliminando in questo modo la possibilità di inserire software dannosi.

Questa innovativa tecnologia è stata già testata con successo nel campo medico per la sicura condivisione di dati sanitari, ed ha evidenziato il suo promettente potenziale in contesti sensibili senza la necessità di utilizzare particolari connessioni o trasferimenti rintracciabili e poco sicuri. LiveDrop rappresenta quindi un passo avanti interessante nel processo di evoluzione delle modalità di trasferimento dati, combinando efficienza e sicurezza in un’unica soluzione all’avanguardia.