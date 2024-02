TIM Fibra, se stai cercando una promo valida e conveniente sei nel posto giusto

La promozione fibra TIM è stata estesa fino a febbraio, offrendo agli attuali clienti mobile dell’operatore l’opportunità di ottenere una connessione in fibra ottica a un prezzo scontato e con attivazione gratuita. Questa offerta consente di navigare senza limiti in fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download, offrendo una connessione ad alta velocità per soddisfare le esigenze di connettività moderna.

TIM Fibra: cosa offre la promozione?

L’offerta TIM WiFi Power Smart include una connessione senza limiti in fibra FTTH (Fiber to the Home) con tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network). Questa tecnologia offre una copertura in 1.500 comuni in tutta Italia, garantendo una latenza inferiore ai 6 millisecondi. Ciò significa che è possibile godersi giochi online, lavoro remoto e streaming di film e serie TV in 4K senza problemi di ritardo o interruzioni del segnale.

I clienti che sono già clienti TIM per il mobile e hanno un’offerta dati a partire da €9,99 al mese possono beneficiare di uno sconto mensile di €6 su questa offerta. Inoltre, l’attivazione è gratuita se effettuata entro il 10/02/24, invece di €39,90.

Questa promozione include:

Navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH.

senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH. Chiamate illimitate (solo con acquisto online).

illimitate (solo con acquisto online). Modem TIM Hub+ Executive disponibile a €10 al mese per 24 rate.

TIM Hub+ Executive disponibile a €10 al mese per 24 rate. TIM Navigazione Sicura.

Il costo mensile dell’offerta è di €30,90 con domiciliazione e conto online, oppure €24,90 al mese per i già clienti mobile. È un’opportunità conveniente per godere di una connessione veloce e affidabile a casa. Inoltre, è possibile aggiungere 3 mesi gratuiti di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità, offrendo la visione in HD a 1080p su due dispositivi contemporaneamente e qualità audio fino a 5.1. L’offerta viene poi rinnovata a €6,99 al mese.

Per accedervi è necessario essere clienti dell’operatore anche per la telefonia mobile. TIM offre diverse opzioni per i clienti mobile, tra cui piani con minuti illimitati, SMS e GB di dati, a prezzi competitivi. Quindi, se sei alla ricerca di una connessione in fibra ottica veloce e affidabile, questa promozione fibra TIM potrebbe essere una scelta conveniente per te.