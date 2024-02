Il mondo dei computer portatili potrebbe prendere in prestito alcune tecnologie adottate sugli smartphone pieghevoli. Lenovo sta lavorando al brevetto di un laptop assolutamente rivoluzionario che sfrutterà i display flessibili per migliorare l’immersività.

La visione del produttore si basa su un laptop di forma tradizionale ma che, al suo interno, nasconde uno schermo arrotolabile. Quando necessario, il pannello si estenderà raddoppiando le proprie dimensioni e offrendo un’esperienza di utilizzo mai sperimentata.

Analizzando meglio le informazioni presenti nel brevetto, emerge che il pannello esteso raggiungerà il formato ultrawide. Il vantaggio di questa soluzione per gli utenti è legato all’uso quotidiano del laptop. Quando non è necessario estendere lo schermo, lo si potrà utilizzare come un portatile normale sia a casa che in mobilità.

Lenovo sta sviluppando un laptop dotato di uno schermo in grado di espandersi e raddoppiare le proprie dimensioni

Tuttavia, l’estensione del display sarà sempre disponibile quando se ne presenta l’occasione. Poter contare su un display ampio, senza ricorrere a dispositivi esterni permetterà di agevolare l’uso lavorativo o lo svago.

Il display pieghevole sarà arrotolato all’interno della scocca superiore del laptop. Quando l’utente da l’input, un meccanismo progettato da Lenovo permetterà lo scorrimento del pannello che si estenderà da entrambi i lati del coperchio superiore del portatile. In questo modo sarà possibile offrire un’esperienza di visione sempre ottimale.

Per raggiungere questo obiettivo, la tecnologia utilizzata per permettere allo schermo di espandersi è molto elevata. Lenovo vuole proteggere la proprietà intellettuale di questa soluzione e di tutta la progettazione delle tantissime componenti fisse e mobili del meccanismo.

Il brevetto è stato svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con Pigtou.com. Sebbene al momento il laptop con display arrotolabile esista solo su carta, non è da escludere che il device potrebbe arrivare veramente. Infatti, le prime indicazioni riguardo questo device sono già in circolazione. Stando a quanto emerso, Lenovo potrebbe presentare il primo laptop dotato di questa tecnologia a partire dal 2025.