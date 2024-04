Threads di Meta: dalla crisi alla crescita esponenziale degli utenti

Quando Meta ha lanciato la nuova piattaforma Threads, estensione del social molto più utilizzato Instagram, l’intenzione era quella di creare un competitore agguerrito per X (ex Twitter) con lo stesso sistema di microblogging. L’idea degli sviluppatori era quella di sfruttare l’allora crisi di Twitter, superando il social network con poco sforzo. Neanche a dire, le cose non sono andate esattamente com’era nei piani.

Inizialmente, Threads ha avuto un certo successo, con 10 milioni di utenti in sole sette ore e 100 milioni. Dopo poco ha subito un calo drastico nell’utenza attiva giornaliera, scendendo dell’82% rispetto al giorno di debutto nel giro di un mese circa. Dalle ultime dichiarazioni di Mark Zuckerberg, però, durante la call sui guadagni del primo trimestre di Meta, Threads ha finalmente trovato una certa stabilità. Pare che il numero di utenti attivi al giorno sia di circa 150 milioni. Non un enorme progresso, ma comunque un aumento rispetto ai 130 milioni annunciati dall’azienda lo scorso febbraio.

La sfida di Threads con Twitter

Nonostante il successo iniziale, Threads ha faticato a competere con Twitter. Quest’ultimo ha avuto anni per consolidare la sua posizione e migliorare le sue funzionalità. Ciononostante l’app creata da Meta ha continuato ad implementare nuove funzioni per cercare di non perdere troppi utenti e cercando anche di avvicinarsi il più possibile alla quota di di Twitter. È comunque in un certo senso incoraggiante notare che Threads sta registrando comunque una crescita. Ciò suggerisce che tutto sommato l’app ha davvero il potenziale per avere successo.

Nel frattempo, Meta sta investendo anche nel settore dell’intelligenza artificiale. La società ha annunciato l’open source della nuova generazione del LLM, Llama 3, e l’introduzione di altre opzioni per Meta AI. Sebbene, dunque, Threads abbia avuto un inizio difficile, sembra aver superato la fase critica e sta ora raggiungendo un clima stabile con il proprio pubblico. Dovremo solo vedere se sarà capace o meno di resistere alle ingarbugliate implementazioni di Musk per il suo X.