In un panorama in cui le iterazioni sempre più avanzate dei PC vantano dotazioni impressionanti di RAM e core all’interno delle CPU, emerge un progetto che sembra sottrarsi alla logica convenzionale della costruzione dei computer.

Si tratta di una workstation mobile proposta da una giovane start-up, un laptop che promette di mostrare una potenza tale da sovrastare in ogni campo i più moderni elaboratori. Con un totale strabiliante di 192 core e una RAM DDR5 da 3TB, questa innovazione solleva interrogativi sulla sua accessibilità e tangibilità. La possibilità di acquistare, visionare o interagire con questo straordinario dispositivo potrebbe rappresentare un enigma senza risposta immediata.

Il laptop e la sua RAM “Infinita”

La differenza tra un normale elaboratore e una workstation si manifesta in un mercato particolare, caratterizzato da computer dotati di specifiche superiori a quelli comunemente reperibili nei negozi di informatica.

Queste macchine non sono orientate alla sfida di far girare videogiochi; piuttosto, sono progettate con scopi distinti, principalmente per eseguire complessi calcoli scientifici. Le workstation rappresentano, quindi, un’assemblea di potenza informatica dedicata a compiti più specializzati e avanzati.