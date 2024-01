Lo scorso anno al Mobile World Congress, Motorola ha presentato un interessante concept phone. Il Moto Rizr è un foldable con display che si può allungare, passando da una diagonale di 5 pollici ad una di 6,5 pollici.

A distanza di un anno, sembra che Motorola ci voglia riprovare. Stando ad un nuovo report realizzato dal team di Websiterating.com in collaborazione con David di @xleaks7, è emerso un nuovo brevetto inedito.

L’azienda starebbe lavorando al Motorola Rizr Dual, uno smartphone pieghevole con un doppio display espandibile. In device unirebbe due famiglie di device in uno, creando un device pieghevole con apertura a libro e ogni pannello si può espandere in verticale, aumentando la diagonale di ogni display.

Motorola potrebbe star lavorando ad una nuova generazione di smartphone pieghevoli dotati di schermo estensibile

Il motivo di questa scelta è da ritrovare nella volontà di Motorola di creare un dispositivo unico e funzionale. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti quanto più spazio possibile per la fruizione dei contenuti multimediali senza però gravare sulla portabilità. Infatti, a parità di dimensioni di un foldable tradizione, la soluzione pensata dall’azienda può garantire il doppio della superficie visualizzabile.

Si tratta di un brevetto molto interessante che potrebbe garantire a Motorola un vantaggio competitivo in un settore in rapida espansione. Tuttavia, ricordiamo che al momento si tratta esclusivamente di un’idea che l’azienda vuole proteggere. Non è chiaro se il brand stia lavorando effettivamente allo sviluppo e se tale Rizr Dual vedrà mai la luce.

La prima generazione del Motorola Rizr è stata presentata a febbraio 2023. Se l’azienda fosse intenzionata a presentare la nuova, possiamo aspettarci il lancio a distanza di un anno, quindi a febbraio 2024. Non resta che attendere per scoprire i piani del brand al MWC 2024.