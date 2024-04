Paramount+: la lista di film e serie TV in arrivo a MAGGIO 2024

Contrastare il dominio di Netflix risultava impossibile fino a quando non è arrivato Paramount+. Questa nuova piattaforma streaming riesce a dare manforte alle altre aziende che cercano di rendere la vita difficile alla celebre piattaforma colorata di rosso e nero.

Il catalogo si è dimostrato fin da subito molto interessante soprattutto per chi voleva variare un po’. Molti dei contenuti disponibili attualmente su Paramount+ risultano infatti inediti e interessanti almeno secondo il parere del pubblico. Il 2024 si sta rivelando una vera e propria bomba in termini di serie TV e film. Ora tutti sono in attesa del mese di maggio, dove dovrebbero arrivare molte più opportunità.

Alcune di queste saranno effettive già dal 2 maggio in poi, ovviamente con contenuti destinati ad ogni età. Basta sottoscrivere l’abbonamento, il quale ricordiamo costa solo 7,99 € al mese con una settimana gratuita e annullamento dell’iscrizione in ogni momento.

Paramount+, ecco la lista delle grandi novità che arriveranno

Paramount+ si prepara ad un lancio I nuovi contenuti per il mese di maggio, partendo proprio dal 2. Si parte con Blackberry, un film che racconta la storia dell’ascesa e della scomparsa del primo smartphone al mondo. Il cast è davvero interessante e la storia è raccontata come meglio non si poteva.

Il 10 maggio invece arriva per i più piccoli Baby Shark’s Big Movie, prodotto in collaborazione con Nickelodeon Animation. Le avventure nel mondo oceanico non possono che diventare fin da subito accattivanti soprattutto per i più piccini.

Il 17 maggio invece arriva Un Gentiluomo a Mosca, un adattamento del celebre romanzo internazionale di Amor Towles. Il tutto si svolge all’indomani della rivoluzione russa.

Il 24 maggio poi ecco due contenuti su Paramount+: Little Win e la stagione 4 di Evil. Nel primo caso si parla di una ragazzina di 13 anni che in seguito al divorzio dei suoi genitori è in procinto di perdere la casa finisce nel mondo delle corse dei piccioni.

La serie Evil invece continua, portando in esame sempre più casi di sperimentazione tecnologica, maiali posseduti e molto altro.