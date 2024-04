Helsinki, patria dei bevitori di caffè più appassionati al mondo, si fa avanti con una proposta audace: il blend AI-conic della torrefazione artigianale Kaffa Roastery. Questo nuovo prodotto, sviluppato attraverso l’intelligenza artificiale, unisce sapientemente tradizione e tecnologia, offrendo un’esperienza innovativa nel mondo del caffè.

Il gusto dell’innovazione

La Finlandia, con la sua media annuale di 12 chilogrammi di caffè consumati per persona, è il luogo ideale per l’innovazione nel settore. Il blend AI-conic è il risultato di una collaborazione tra Kaffa Roastery e la consulenza AI locale di Elev. Utilizzando modelli AI addestrati appositamente, l’obiettivo era creare una miscela che soddisfacesse i palati più esigenti, sfidando le convenzioni tradizionali.

Il mix finale comprende quattro varietà di chicchi, con il delicato Fazenda Pinhal del Brasile in primo piano, accompagnato da note provenienti da Colombia, Etiopia e Guatemala. Durante il festival di Helsinki, Svante Hampf, fondatore di Kaffa, ha presentato con entusiasmo il nuovo blend, spiegando come l’IA sia stata alimentata con dati sintetici dettagliati sulle varietà di caffè disponibili, per proporre una miscela completamente nuova e stimolante.

Ciò che ha sorpreso è stata la scelta insolita dell’IA di optare per un mix diverso rispetto alle tradizionali due o tre varietà. Tuttavia, questa decisione si è rivelata vincente dopo la fase di torrefazione e una degustazione alla cieca, confermando che la miscela era già perfetta e non necessitava di ulteriori interventi umani.

Un aiuto inaspettato

Il blend AI-conic rappresenta un esempio tangibile di come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare il settore del caffè, offrendo nuove prospettive ai professionisti e nuove esperienze gustative ai consumatori. Nonostante le preoccupazioni di alcuni riguardo a questo trend, è chiaro che l’AI può essere un alleato prezioso nella continua ricerca di eccellenza e innovazione nel mondo del caffè.