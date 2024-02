Negli ultimi anni Apple ha conquistato tutto il settore della tecnologia e dell’elettronica, grazie ai suoi incredibili dispositivi che sono amati e apprezzati in tutto il mondo.

Tutto nasce nel 1976, quando Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak fondarono la Apple Inc. con l’idea di vendere dei computer.

Con alti e bassi l’azienda è cresciuta fino a raggiungere, nel 2007, il successo assoluto con il lancio sul mercato del primo iPhone, uno smartphone che attualmente non ha bisogno di nessuna descrizione.

Il dominio di Apple è cresciuto sempre di più grazie alla produzione di nuovi incredibili dispositivi, dall’iPad all’Apple Watch, che hanno contribuito ad accrescere la fama di un’azienda tra le più grandi Big Tech.

Apple, più di 2,2 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo

In questi giorni, l’azienda di Cupertino ha fatto trapelare i dati di vendita dell’ultimo trimestre del 2023 e sono emersi dei risultati davvero sorprendenti.

Non è certo una novità che i dispositivi made Apple vadano per la maggiore, dagli iPhone ai Mac, passando per tanti altri, ma è comunque impressionante conoscere il numero esatti di dispositivi attivi in tutto il mondo: ben 2,2 miliardi!

Si tratta di un vero e proprio record per Apple, che per la prima volta in assoluto riesce a superare Samsung nella vendita di smartphone. Il continente in cui si registra il numero più alto di acquisti è l’America e solo successivamente l’Europa.

Anche i ricavi, derivati principalmente dalla vendita degli iPhone, sono aumentati con 2 miliardi di dollari in più rispetto al 2022, di cui 69,7 sono solo per gli smartphone.

Non tutti i dispositivi registrano però un fatturato sorprendente come gli iPhone. Un esempio sono proprio gli iPad che nel 2023 hanno ridotto le loro entrare di ben 2,3 miliardi. Non benissimo gli Apple Watch e gli HomePod, mentre rimane più o meno invariato il fatturato dei Mac.