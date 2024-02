Il Gruppo Volkswagen ha messo al centro dello sviluppo dei veicoli del futuro tematiche cruciali come le nuove applicazioni di infotainment e di navigazione, l’elevato rendimento del riconoscimento vocale e l’integrazione degli ecosistemi digitali nelle auto. Il Gruppo Volkswagen ha risposto a queste sfide istituendo la società specializzata AI Lab, un vero e proprio incubatore per identificare e sviluppare nuove idee di prodotto legate all’Intelligenza Artificiale (IA) su scala globale.

AI Lab di Volkswagen si unisce alle principali aziende tech

AI Lab non solo si concentrerà sull’identificazione di nuove idee, ma anche sullo sviluppo delle prime applicazioni pratiche di queste idee. Per potenziare ulteriormente il suo approccio, la società prevede collaborazioni con le principali aziende tech europee e americane. La struttura organizzativa di AI Lab sarà snella, con un gruppo di esperti di IA che lavorerà in collaborazione con tutti i brand del Gruppo Volkswagen, e Carsten Helbing è stato designato come CEO.

Il Gruppo Volkswagen mira a integrare in modo significativo l’IA nelle auto, concentrandosi soprattutto sul riconoscimento vocale ad alte prestazioni e sui servizi che connettono gli ambienti digitali degli utenti con il veicolo. Questo approccio mira non solo a migliorare il comfort e l’esperienza di guida, ma anche a ottimizzare funzioni vitali come il ciclo delle ricariche e la manutenzione predittiva del veicolo.

L’obiettivo di Volkswagen per un’esperienza di guida avanzata

Il CEO del Gruppo Volkswagen e di Porsche AG, Oliver Blume, ha dichiarato con forza l’impegno a fornire un reale valore aggiunto ai clienti attraverso l’IA. La sua visione è quella di connettere in modo sinergico gli ecosistemi digitali esterni con i veicoli, creando così un’esperienza di prodotto ancora più avanzata. Blume ha sottolineato l’importanza delle collaborazioni con le aziende tech, delineando la volontà di semplificare ulteriormente questa cooperazione per garantire una continua innovazione e una cultura aziendale all’avanguardia. Con AI Lab, il Gruppo Volkswagen prosegue nella sua missione di guidare l’industria automobilistica verso un futuro intelligente, sostenibile e connesso.