Volkswagen è entrata con successo nel settore delle vetture elettriche con la linea ID e la famiglia di EV continua ad allargarsi. Per questo, l’azienda tedesca sta cercando anche di sviluppare in proprio le batterie per queste vetture, un elemento fondamentale e costoso.

In particolare, l’obiettivo è quello di riuscire ad applicare le batterie a stato solido per garantire prestazioni superiori, ampia autonomia e tempi di ricarica ridotti. Volkswagen è impegnata a supportare la start-up statunitense QuantumScape per ottenere un vantaggio competitivo nel settore.

Secondo un recente report di Reuters, Volkswagen ha avviato anche le contrattazioni con Blue Solutions, azienda francese operante nel settore delle batterie a stato solido. Le fonti indicano che l’accordo tra le due aziende porterà allo sviluppo della tecnologia.

Volkswagen ha tenuto degli incontri preliminari con Blue Solutions per una potenziale partnership incentrata sulle batterie a stato solido per auto

Attualmente, Blue Solutions produce le batterie utilizzate sugli autobus elettrici di Daimler. l’obiettivo di questa partnership sarà quella di realizzare soluzioni per le auto, quindi più compatte ma in grado di garantire la necessaria autonomia. I piani di sviluppo dell’azienda sono già molto interessanti, tanto che è prevista la realizzazione di una gigafactory entro il 2029 dedicata all’assemblaggio delle batterie a stato solido per auto.

I tempi di ricarica stimati saranno di circa 20 minuti per ottenere il 100% dell’autonomia. Potendo offrire un’autonomia alla pari delle vetture termiche con tempi di ricarica estremamente ridotti rispetto a quelli attuali, Volkswagen spera di convincere gli utenti ad effettuare il passaggio agli EV.

Inoltre, la partnership tra Volkswagen e Blue Solutions non sostituirà quella con QuantumScape ma si affiancherà. In questo modo, il colosso dell’automotive vuole accelerare i propri sforzi per raggiungere più velocemente gli obiettivi preposti.