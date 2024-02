Whatsapp, la chiave per conoscere persino le funzioni più nascoste

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica con una storia di 15 anni alle spalle, continua a migliorare costantemente l’esperienza degli utenti. Tuttavia, alcune delle sue funzionalità rimangono nascoste e poco conosciute, tanto che persino i pionieri dell’app potrebbero non essere a conoscenza della loro esistenza.

Whatsapp: quali segreti si nascondono nell’app?

Una delle novità più recenti è l’introduzione dei “messaggi video istantanei“. Questa funzione consente di inviare video istantanei che si riproducono automaticamente nella chat, simili alle note vocali. Per attivarla, è sufficiente abilitarla nelle impostazioni.

Il “Widget” dell’app può essere utilizzato per leggere i messaggi in incognito, consentendo di visualizzare i messaggi senza far comparire le spunte blu, poiché non è necessario aprire l’app stessa. WhatsApp consente anche di personalizzare lo sfondo per ogni chat specifica, aggiungendo un tocco personale all’esperienza di messaggistica. Inoltre, è possibile scoprire l’ora esatta in cui un messaggio è stato letto tenendo premuto il messaggio stesso.

Una funzione meno conosciuta invece consiste nella possibilità di registrare e condividere note vocali come stato. Ciò permette agli utenti di condividere brevi messaggi vocali invece delle tradizionali foto nello stato.

Un altro trucco utile è invece la creazione di una chat con se stessi, che può essere una soluzione pratica per segnare appunti o annotazioni personali. Per quanto riguarda la privacy, WhatsApp offre la possibilità di nascondere chat specifiche utilizzando una password o persino un emoji come protezione aggiuntiva.

Un’altra funzione interessante è la possibilità di convertire video in GIF. Questo consente di tagliare un video fino a 6 secondi e convertirlo automaticamente in formato GIF premendo un pulsante dedicato. Concludiamo in bellezza con la possibilità di inviare foto e video “a prova di screenshot”, che possono essere aperti solo una volta, migliorando la privacy e prevenendo la cattura di screenshot non autorizzati. E infine, la possibilità di personalizzare la visibilità delle foto e dei video nella galleria, nascondendo le immagini ricevute da gruppi o contatti specifici.