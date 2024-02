Whatsapp, d'ora in poi i messaggi non li scriverete più come prima

Il futuro di WhatsApp nel 2024 promette di essere un periodo di notevoli cambiamenti, con il team di sviluppatori al lavoro per introdurre funzionalità innovative che potrebbero rivoluzionare l’esperienza degli utenti.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo nel 2024

Nelle ultime ore, sono emerse due incredibili novità che stanno per essere integrate nell’app di messaggistica di Meta (la società madre di WhatsApp) e che promettono di cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti scrivono i messaggi. Queste novità offriranno vantaggi evidenti e stanno per essere rilasciate in modo stabile, suscitando grande attesa tra gli utenti.

La prima delle due novità riguarda la formattazione del testo. Con l’importante aggiornamento in arrivo, gli utenti avranno accesso a nuove opzioni di formattazione che consentiranno di scrivere messaggi con citazioni, elenchi puntati, elenchi numerati e codici in linea. Saranno disponibili combinazioni di tasti speciali che permetteranno agli utenti di personalizzare ulteriormente il loro testo, rendendo ogni messaggio unico e distinguendolo dagli altri.

La seconda novità è rappresentata da un nuovo editor di adesivi, che consentirà agli utenti di creare e modificare rapidamente adesivi direttamente all’interno dell’app WhatsApp. Questo offrirà la possibilità di creare adesivi personalizzati a partire da foto presenti in galleria o scattate al momento. Gli utenti potranno ritagliare il soggetto dalle immagini, rimuovere lo sfondo, aggiungere testo e applicare filtri, permettendo loro di esprimere se stessi in modo creativo attraverso gli adesivi.

Entrambe queste novità stanno per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono e si esprimono su WhatsApp. L’aggiornamento sarà presto disponibile per gli utenti iOS nella versione 24.2.75 dell’app. Con queste nuove funzionalità, WhatsApp mira a offrire un’esperienza di messaggistica più personalizzabile e dinamica, consentendo agli utenti di comunicare in modo più creativo ed espressivo. Insomma, il 2024 promette di essere un anno di grandi cambiamenti, con l’introduzione di nuove funzionalità di formattazione del testo e di editing degli adesivi che miglioreranno l’esperienza degli utenti e renderanno le conversazioni più divertenti e coinvolgenti.