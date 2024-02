Apple, ormai consolidata come un’azienda da record in termini di vendite di dispositivi e valore di mercato, è nota non solo per la sua posizione di leadership nel settore tecnologico, ma anche per il suo iconico logo: una mela morsicata. La storia dietro questo simbolo affascinante è stata rivelata dal designer Rob Janoff, che ha creato il logo nel lontano 1977.

Oltre le vendite, il potere del branding

In un’intervista del 2018 a Forbes, Janoff ha condiviso le circostanze che hanno portato alla creazione di questo distintivo logo. All’epoca, Janoff lavorava per l’agenzia di marketing di Regis McKenna, che aveva appena acquisito Apple come cliente. La richiesta di Steve Jobs, fondatore di Apple, era chiara: non voleva un logo “carino“. Janoff, pur comprendendo questa esigenza, ha cercato di andare oltre, creando qualcosa di memorabile e unico.

L’ispirazione di Janoff è derivata dalla dicotomia tra il mondo tecnologico e qualcosa di naturale come un frutto. Ha proposto l’idea della mela, un oggetto quotidiano, ma con un morso distintivo. Questo tocco non convenzionale era pensato per rendere i prodotti Apple più accattivanti e accessibili, differenziandoli da freddi pezzi di metallo. La morsa sulla mela non aveva nulla a che fare con la funzionalità dei computer, ma era un elemento visivo progettato per suggerire che i prodotti Apple erano invitanti e “appetibili” per gli utenti.

L’aspetto interessante è il motivo dietro il morso nella mela. Contrariamente a teorie esoteriche e complottistiche, Janoff spiega che la forma della mela e il morso non erano correlati alle funzionalità dei computer. L’idea era trasmettere che i prodotti Apple non erano solo freddi gadget metallici, ma oggetti accoglienti e accessibili. Il morso, inoltre, simboleggiava metaforicamente il “pezzetto di conoscenza” a cui gli utenti potevano accedere attraverso i loro computer.

La funzione metaforica del logo di Apple

In sintesi, il logo della mela morsicata di Apple è il risultato di una scelta deliberata di rendere i prodotti più umani, amichevoli e accattivanti. È un esempio di come il design può comunicare valori e trasmettere un messaggio distintivo agli utenti, contribuendo a plasmare l’identità visiva di un marchio iconico nel mondo della tecnologia. La mela morsicata non è solo un logo; è diventata un simbolo riconoscibile in tutto il mondo, rappresentando l’innovazione, l’accessibilità e il carattere distintivo di Apple.