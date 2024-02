OnePlus 13 sarà il prossimo flagship dell’azienda cinese e il debutto del terminale è previsto verso la fine dell’anno. A confermare questa possibilità è la scelta fatta dal produttore per la dotazione hardware del device.

Le indiscrezioni emerse fino ad ora indicano che OnePlus 13 sarà spinto dal System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 4. Il chipset top di gamma realizzato da Qualcomm sarà presentato nel quarto trimestre del 2024 e ci aspettiamo che, in seguito alla conferenza di lancio, i vari produttori annunceranno i propri device.

Digital Chat Station, in riferimento ad alcune fonti vicine all’azienda, ha iniziato a rilasciare alcuni dettagli su OnePlus 13. Il produttore sta lavorando ad uno smartphone incentrato sull’innovazione e rappresenterà una rottura con il passato.

OnePlus 13 sarà caratterizzato da hardware top di gamma e da un design rinnovato per creare una nuova identità visiva del brand

Gli ingegneri del brand cinese non punteranno solamente a rendere lo smartphone un flagship dal punto di vista della scheda tecnica. Verrà posta particolare attenzione anche alle forme e al design, per valorizzare il device anche dal punto di vista estetico.

Attualmente, il produttore sta testando alcuni prototipi di OnePlus 13 e chi ha avuto modo di vedere questi dispositivi ha notato alcuni cambiamenti nel design. I dispositivi di prova non presentano la scocca in acciaio inossidabile e, sopratutto ci sono cambiamenti sostanziali nel comparto fotografico.

I prototipi non presentano l’area circolare sulla backcover che ospita le fotocamere. Il cambiamento va certamente ad impattare sull’estetica del dispositivo, eliminando uno degli elementi che, attualmente, rendono riconoscibili i flagship.

Tuttavia, bisogna sottolineare che i device avvistati in queste ore non sono altro che prototipi utilizzati per i test iniziali. Lo sviluppo dei futuri OnePlus 13 è ancora in corso e, molto probabilmente, ci saranno ulteriori cambiamenti. Infatti, non è chiaro se questo design sarà quello finale o se l’azienda interverrà per modificare ulteriormente le linee e le forme. Non resta che attendere ulteriori indicazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.