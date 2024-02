Problemi di connessione tra Samsung Galaxy S24 e Android Auto

I possessori dei nuovi Galaxy S24 di Samsung stanno riscontrando preoccupanti problemi di connessione con Android Auto, il sistema di infotainment di Google, secondo segnalazioni principalmente provenienti dal Regno Unito. Gli utenti lamentano difficoltà sin dalla connessione degli smartphone alle auto, con rapporti di impossibilità di avviare Android Auto o interruzioni della connessione durante l’utilizzo dell’app, soprattutto su modelli di auto Volkswagen, SEAT e Skoda.

Al momento, non è chiaro se il problema sia legato alla connessione cablata, wireless o entrambe. Samsung ha pubblicato una pagina di supporto dedicata a chi ha il Galaxy S24 per affrontare la questione, suggerendo procedure come la sostituzione del cavo di connessione e la verifica delle impostazioni di smartphone e auto. Volkswagen, sul suo sito, suggerisce che il problema potrebbe riguardare la gestione degli indirizzi IP, causata dall’uso dell’hotspot su dispositivi Android, suggerendo la possibilità che il problema coinvolga anche la versione wireless di Android Auto.

Esiste una risoluzione al problema per chi possiede il Galaxy S24?

Per risolvere il problema, Samsung raccomanda alcune azioni, inclusa la sostituzione del cavo di connessione e la verifica delle impostazioni sia sul Galaxy S24 che sull’auto. Gli utenti sono incoraggiati a seguire le procedure indicate per tentare di risolvere i problemi riscontrati. Al momento, né Google né Samsung hanno rilasciato un fix ufficiale per il problema. Tuttavia, è probabile che verranno adottate misure correttive una volta che la problematica sarà stata completamente identificata e analizzata.

Non è ancora chiaro se il problema riguardi esclusivamente le case automobilistiche menzionate o se si estenda ad altri modelli e marche di auto. L’indagine è in corso, e gli utenti sono invitati a segnalare eventuali problemi simili. In attesa di un intervento ufficiale da parte di Google e Samsung, gli utenti sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalle aziende per risolvere temporaneamente il problema. La problematica evidenzia l’importanza di un efficace coordinamento tra produttori di smartphone e case automobilistiche per garantire una connessione affidabile e senza intoppi tra i dispositivi e i sistemi di infotainment. Gli utenti Galaxy S24 hanno intanto già espresso il loro malcontento.