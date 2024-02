BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli NEV e batterie di potenza, ha recentemente confermato il suo impegno nel mercato automobilistico europeo firmando un memorandum d’intesa con Arval, esperto a livello internazionale nel settore del leasing di veicoli full–service e soluzioni di mobilità, di proprietà di BNP Paribas. Il nuovo accordo è stato formalizzato durante una cerimonia ufficiale presso la sede centrale di BYD Global a Shenzhen, in Cina.

Secondo quanto dichiarato, la collaborazione tra BYD e Arval si estenderà oltre il settore automobilistico tradizionale, abbracciando anche veicoli commerciali leggeri (LCV) e soluzioni sistemiche per le nuove energie. L’obiettivo primario è quello di differenziare le soluzioni di mobilità elettrica e i relativi finanziamenti per i clienti europei. In questo modo verrà accelerata la strategia di decarbonizzazione, permettendo così una più veloce elettrificazione delle flotte aziendali.

Il nuovo accordo tra BYD e Arval

Dal 2022, anno in cui è stata lanciata la sua innovativa gamma di autovetture elettriche in Europa, BYD si impegna a portare avanti un vasto programma di lancio che ha coinvolto ben 19 Paesi europei in un solo anno. Già nel 2023 BYD ha raggiunto oltre 3 milioni di vendite per i veicoli energetici. In questo modo, BYD si è consolidato, per il secondo anno consecutivo, al primo posto a livello globale per le vendite di NEV. L’adesione di Arval a questa partnership rappresenta una nuova opportunità. Attraverso questo accordo, verrà, infatti, ampliata l’offerta di servizi proposti ad una vasta gamma di clienti aziendali e privati in tutta Europa.

Il protocollo d’intesa enfatizza la visione condivisa da entrambi i partner di sostenere aziende di tutte le dimensioni in Europa con maggiori livelli di assistenza locale attraverso uan rete di concessionari BYD. Per procedere in questa direzione verranno fornite opzioni concrete per la mobilità elettrica in linea con le strategie di decarbonizzazione delle aziende.

A tal proposito, Alain van Groenendael, CEO e Presidente di Arval, ha sottolineato l’impegno nell’accelerare la transizione energetica. Michael Shu, amministratore delegato di BYD Europa, ha evidenziato l’importanza della collaborazione come un passo significativo verso una mobilità elettrica molto più accessibile.

La combinazione tra le auto BYD e l’esperienza di Arval nelle soluzioni di leasing crea una proposta convincente per i clienti aziendali europei. Insieme, BYD e Arval mirano a guidare la transizione verso veicoli completamente elettrici per un numero ancora maggiore di aziende e privati in Europa.