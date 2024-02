BYD, rinomato leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha annunciato dettagli tecnici e prezzi aggiornati per i suoi innovativi modelli ATTO 3, DOLPHIN, SEAL e HAN, destinati al mercato italiano. Questi aggiornamenti testimoniano l’attenzione dell’azienda verso la fornitura di soluzioni di mobilità avanzate e sostenibili, con un focus particolare sulle esigenze della clientela italiana.

Mobilità elettrica su misura

Il modello BYD ATTO 3, disponibile a partire da 38.790 € nella versione Comfort e 40.790 € nella versione Design, è caratterizzato da una batteria da 60,48 kWh e un motore da 150 kW (204 CV). Questo veicolo offre non solo un’opzione economica, ma anche una tecnologia all’avanguardia per una guida elettrica affidabile e performante.

Il BYD Dolphin, dotato di una batteria da 60,48 kWh e un motore da 150 kW (204 CV), è presentato a 33.790 € nella versione Comfort e 35.790 € nella versione Design. Questa proposta è ideale per coloro che cercano un veicolo elettrico con un equilibrio ottimale tra prestazioni ed estetica.

Il BYD SEAL, finalista al COTY 2024, ha aggiornato il suo listino con una versione Design a partire da 43.600 €, godendo degli incentivi nazionali. La versione Excellence AWD, con una batteria da 82,5 kWh e un motore da 230 kW (312 CV), parte da 49.390 €, offrendo prestazioni e autonomia avanzate.

La berlina BYD HAN, con una batteria da 85,4 kWh e un motore da 380 kW (517 CV), si presenta al pubblico italiano con un prezzo a partire da 70.940 €. Questo modello premium offre non solo un’elevata autonomia ma anche un’esperienza di guida elettrica di altissimo livello.

BYD e l’evoluzione del settore

La strategia di BYD di modificare i prezzi riflette la sua volontà di rimanere competitiva in un mercato automobilistico in evoluzione. Fondata nel 1995, la casa automobilistica cinese ha costruito una presenza globale, impegnandosi nella produzione di batterie ricaricabili, veicoli elettrici, trasporti ferroviari e nuove energie.

L’industria automobilistica sta attraversando una significativa trasformazione verso veicoli a emissioni zero, e BYD emerge come un protagonista chiave in questa transizione. Con dettagli tecnici avanzati e una gamma completa di veicoli elettrici, BYD dimostra il suo impegno verso un futuro di guida più pulito, efficiente ed ecologico. La transizione verso la mobilità sostenibile è in atto, e BYD è all’avanguardia di questo cambiamento epocale nel settore automobilistico.