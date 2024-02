Finalmente arrivano informazioni sui probabili lanci che farà l’azienda californiana. Infatti, secondo il noto giornalista Mark Gurman i nuovi laptop e tablet saranno lanciati a breve. Dunque a marzo arriveranno novità pazzesche in casa Apple poiché nello stesso mese usciranno circa cinque nuovi dispositivi.

In arrivo novità pazzesche in casa Apple

Nel corso del prossimo evento, Apple lancerà due nuovi Macbook air con il chip M3. Ma la vera differenza tra i due dispositivi starà nella grandezza nello schermo, che sarà da 13″ e 15″.

Mentre, per quanto riguarda I tablet, la mela morsicata non lancerà solo i nuovi iPad Pro OLED. Ma farà uscire anche due nuovi Ipad air di cui uno definito “gigantesco”. Per adesso non sappiamo le dimensioni precise, ma Gurman ha dichiarato che i nuovi Ipad saranno “il più grande redesign di sempre” per i tablet di Apple. Inoltre, oltre a queste novità, abbiamo l’aggiunta di altre caratteristiche che sicuramente miglioreranno il prodotto finale: finalmente sui nuovi Ipad troveremo la tecnologia OLED per gli schermi e la selfie-camera sarà posizionata sul lato lungo del dispositivo.

Come se non bastasse, l’azienda californiana rilascerà la nuova magic Keyboard per Ipad e la nuova Apple Pencil. Sicuramente novità che faranno dei nuovi Ipad dispositivi molto più simili ai Mac. Manovra molto intelligente quella di Apple che renderà i propri tablet dei dispositivi molto versatili e, di conseguenza molto competitivi sul mercato.

Cosa intende fare Apple nel 2024?

L’azienda californiana nel 2024 è pronta a dominare il mercato con nuovi dispositivi che rivoluzioneranno il mondo della tecnologia. Oltre a quelli già precedentemente elencati, Apple entro la prima metà dell’anno rinnoverà molto probabilmente anche CarPlay. Avremo anche una novità nel mondo audio, ovvero le nuove cuffie over-ear chiamate Airpods Max che saranno le sorelle maggiori delle Airpods 4.

