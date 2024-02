Vodafone batte Iliad e TIM con due SILVER: c'è un regalo per tutti

Per riuscire a cambiare gestore gli utenti hanno in genere bisogno di alcuni feedback negativi da quelli attuali. Effettivamente il cambio di prezzo improvviso dovuto ad una rimodulazione può essere uno di questi e i classici provider purtroppo sono spesso avvezzi a tale pratica. Con l’arrivo dei gestori virtuali nel panorama della telefonia mobile italiana sono cambiate diverse cose ed infatti è molto più semplici abbandonare il proprio operatore di fiducia. La portabilità è molto più rapida rispetto ad un tempo e le offerte più allettanti, come dimostrano diversi nomi ormai famosi. Tra i più importanti c’è il nome di Vodafone.

L’obiettivo è quello di continuare ad andare avanti con offerte straordinarie e ovviamente non potevano mancare le Silver.

Vodafone lancia di nuovo le sue migliori offerte, tornano le Silver con prezzi mai visti prima

Dopo aver dato ufficialmente un altro due di picche ad Iliad per la fusione, Vodafone continua nella sua opera di recupero dei vecchi clienti e nell’acquisizione di tanti nuovi. Il tutto andrà avanti a colpi di offerte, soprattutto con quelle Silver che già in passato hanno portato tanti nuovi utenti al famoso gestore.

Per quanto riguarda i prezzi, la prima costa 7,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 9,99 € al mese avendo più contenuti.

Nel caso della prima, ecco che gli utenti che la sottoscriveranno avranno a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi altro gestore. Per quanto riguarda Internet, ci sono 100 giga in 4G, situazione differente per la seconda che invece ne ha ben 150. Anche in questo caso ci sono minuti ed SMS senza limiti.

Ricordiamo che le persone che possono sottoscrivere le offerte devono provenire per forza di cose da un gestore virtuale o da Iliad. Si possono avere anche 50 giga in più ma bisogna sottoscrivere il servizio SmartPay, utile per effettuare le ricariche automaticamente.