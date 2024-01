Vodafone SILVER pronte alla battaglia, le offerte da 150 GIGA ora disponibili

Sono stati davvero tanti i dubbi che gli utenti Vodafone hanno nutrito durante gli ultimi anni riguardo al gestore colorato di rosso. Oltre alla grande qualità, più persone non hanno trovato altri benefici per i quali restare dalla parte del celebre provider anglosassone, che infatti ha perso numerosissimi utenti. Purtroppo tutto ciò è coinciso perfettamente con l’arrivo di nuovi gestori, soprattutto in ambito virtuale. Questi sono stati in grado di proporre delle offerte dai prezzi più bassi e con molti più contenuti, così da attirare tutti i clienti dei grandi provider come Vodafone.

Ora però il vento sta cambiando e già da diversi mesi le grandi aziende hanno ripreso in mano il timone in questa vera e propria tempesta telefonica. Vodafone vuole riprendersi con le sue due nuove offerte Silver.

Vodafone torna a dominare grazie alle sue migliori offerte, sono tornate le Silver

Entrambe le soluzioni mobili infatti garantiscono agli utenti minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia in Europa. La prima offerta consente a tutti di navigare sul web con 100 giga ogni mese, mentre la seconda si spinge fino a 150 giga mensili. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese, con una grande sorpresa per chi sottoscrive il servizio di ricarica automatica SmartPay. In questo caso infatti si potranno avere 50 giga supplementari da aggiungere alla propria offerta.

Ricordiamo che non tutti possono sottoscrivere la soluzione in questione, in quanto solo coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale ci possono riuscire.