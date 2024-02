Lo scorso 31 gennaio 2024 è terminata la disponibilità di una delle offerte più apprezzate dell’operatore telefonico WindTre. Stiamo parlando dell’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Visto l’enorme successo di questa offerta, l’operatore ha deciso di prorogarne la sua disponibilità anche per il mese di febbraio 2024. Gli interessati avranno quindi ancora qualche settimana di tempo per poter attivare questa offerta sul proprio numero. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay, ancora disponibile la super promo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di prorogare la disponibilità della sua super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. Secondo quanto è emerso in rete, l’offerta in questione sarà quindi a disposizione degli utenti fino al prossimo 29 febbraio 2024.

Nello specifico, l’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia da chi attiverà un nuovo numero. Nel bundle mensile, l’offerta in questione proposta dall’operatore include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare sia con connettività 4G sia con connettività 5G. Oltre a questo, a disposizione degli utenti ci saranno anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti interessati dovranno sostenere è di 9,99 euro al mese. Gli utenti, come suggerisce il nome, dovranno scegliere come metodo di pagamento quello automatico Easy Pay, quindi si potrà scegliere tra carte prepagate, carte di debito, carte di credito e altro. Ricordiamo che con questa offerta sono poi inclusi alcuni servizi di reperibilità, come ad esempio il servizio Ti Ho Cercato e il servizio della Segreteria Telefonica.