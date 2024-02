Ogni giovedì, l’EpicGames Store riserva una sorpresa ai giocatori, e questa settimana non fa eccezione con nuovi titoli che, siamo sicuri, verranno accolti con grande entusiamo. Tra questi, uno in particolare, in uscita per questo Giovedì, risulta essere tra i più avvincenti ed attesi. A partire dalle 17:00 di oggi, il titolo in regalo sarà “Doors – Paradox“, un’esperienza divertente che trasporterà i giocatori in un mondo di diorami 3D realizzati a mano. Una nuova realtà di gioco che non potete assolutamente perdere.

I creatori definiscono il gioco come un’opportunità per rilassarsi, farsi strada tra diorami intricati, cercare oggetti utili, trovare indizi nascosti e risolvere enigmi divertenti. Se siete tra gli appassionati di sfide mentali e avventure misteriose, questo titolo fa sicuamente a caso vostro.

EpicGames Store: gioco a tempo limitato, riscatta prima dell’ 8 Febbraio

La possibilità di scaricare gratuitamente “Doors – Paradox” sull’ EpicGames Store dura fino alle 17:00 di giovedì 8 febbraio. Assicuratevi di riscattare il gioco prima che scada l’offerta per aggiungerlo permanentemente alla vostra libreria. Si tratta infatti di un’opportunità disponibile a tempo limitato. In più, se non l’ avete ancora fatto, avrete tempo fino alle 16:59 di oggi per scaricare gratuitamente “Infinifactory” da Epic Games Store. Un altro gioco entusiasmante che potrà entrare a far parte del vostro personale catalogo in pochi e semplici click.

Ricordate che,una volta riscattati, i giochi gratuiti saranno vostri per sempre. Non ci sono limiti di tempo o restrizioni, e saranno disponibili nella vostra libreria come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato. Sfruttate al massimo queste offerte settimanali per ampliare la vostra collezione senza spendere un centesimo.

La vostra destinazione per i giochi gratuiti

Che siate amanti degli enigmi o desiderate solo ampliare la vostra libreria di giochi, l’EpicGames Store è la destinazione ideale. Restate sempre aggiornati sulle offerte settimanali e non perdete l’opportunità di arricchire la vostra esperienza di gioco con titoli unici ed avvincenti.