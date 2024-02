Lo spazzolino elettrico, ancora meglio se affiancato al filo interdentale, rappresenta per i dentisti italiani la migliore soluzione per la propria igiene dentale, per questo motivo sul mercato sono comparsi tantissimi modelli differenti capaci di accontentare praticamente tutti i consumatori, in relazione alla fascia di prezzo o a quanto effettivamente si voglia spendere. Tra i migliori produttori del settore troviamo senza dubbio Oral-B, capace di mettere sul mercato uno spazzoli elettrico ricaricabile, lo Smart 4 4500 CrossAction, davvero interessante.

All’interno della confezione gli utenti potranno trovare una dotazione davvero interessante, composta da 2 testine (una da montare ed una di ricambio), una custodia da viaggio Premium ed un regalo: un tubetto di dentifricio Oral-B sensibilità e gengive calm classico. L’utilizzo del prodotto è davvero semplificato, sulla superficie è presente solo un pulsante fisico, tramite il quale sarà possibile selezionare le 3 modalità di spazzolamento disponibili.

Oral-B: lo spazzolino elettrico dal prezzo conveniente

Al giorno d’oggi tutti gli utenti possono avere uno spazzolino elettrico, nessuno escluso, questo è possibile in primis dalla capacità dei produttori di lanciare sul mercato soluzioni in grado di accontentare tutti, ma anche dalla presenza di offerte speciali su Amazon che riducano ulteriormente la spesa da sostenere. Nell’ultimo periodo, il modello descritto nell’articolo era stato commercializzato al prezzo più basso di soli 59 euro, oggi lo potete fare vostro a 49 euro. Premendo questo link.

La scelta di uno spazzolino elettrico è favorevole per la propria igiene dentale, ricordiamo infatti che un prodotto di questo tipo va a rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto allo spazzolino tradizionale, con la testina rotonda atta ad offrire una migliore pulizia, oltre che gengive più sane nel lungo periodo (è presente anche il sensore di pressione per evitare una pressione eccessiva).