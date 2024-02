Negli ultimi tempi, WhatsApp, la nota app di proprietà di Meta, ha implementato una serie di innovazioni e aggiornamenti per arricchire l’esperienza degli utenti. Tra le nuove funzionalità introdotte, spicca la possibilità di nascondere il proprio accesso, fornendo agli utenti un maggiore controllo sulla loro privacy. Questa opzione consente di decidere chi può visualizzare l’ultimo accesso online, garantendo un livello aggiuntivo di discrezione.

Un’altra funzione interessante è l’archiviazione delle chat, che risulta particolarmente utile per coloro che desiderano liberare la schermata principale da una moltitudine di conversazioni senza eliminarle definitivamente. Archiviando una chat, essa viene spostata in un’apposita sezione denominata “Archiviate“, situata nella parte superiore dell’app, permettendo un accesso ordinato e veloce. E non è tutto.

Le nuove funzioni di WhatsApp

Per migliorare la sicurezza delle conversazioni, WhatsApp ha introdotto l’opzione “Attiva Lucchetto“, che consente agli utenti di impostare una password aggiuntiva per accedere alle proprie chat. Questo livello aggiuntivo di protezione può essere implementato attraverso il riconoscimento facciale o l’utilizzo dell’impronta digitale.

Un’altra innovazione volta a ottimizzare l’utilizzo dell’app è la possibilità di risparmiare dati di connessione mobile. Gli utenti interessati a questa funzione dovranno recarsi nelle impostazioni, e selezionare la voce “Archiviazione e dati“. Qui è possibile attivare l’opzione “Usa meno dati“, consentendo così di evitare un consumo eccessivo di giga.

Per quanto riguarda la ricerca rapida, questa è stata ulteriormente potenziata attraverso la funzione “Ricerca”, accessibile dalle impostazioni, che consente agli utenti di cercare messaggi specifici o elementi multimediali con didascalia. In alternativa, sempre per trovare più facilmente alcuni messaggi, è possibile aggiungere questi agli elementi ai preferiti utilizzando la stellina per poi accedervi dalla sezione “Messaggi Importanti“.

Oltre a queste funzionalità menzionate, recentemente WhatsApp ha introdotto i “Canali“, gruppi gestiti direttamente da attività, enti, istituzioni, aziende o celebrità. Questa funzione permette di condividere aggiornamenti, post e sondaggi con gli utenti iscritti al Canale.

WhatsApp continua, dunque, a evolversi con nuove funzionalità che mirano a migliorare la privacy, la sicurezza e l’efficienza nell’uso quotidiano dell’app. L’introduzione dei Canali rappresenta un ulteriore passo avanti, dimostrando l’impegno costante di Meta nel soddisfare le esigenze degli utenti e nell’investire in soluzioni innovative di comunicazione.