Huawei Freebuds 5i sono sinonimo di qualità e di eleganza, sono piccole cuffiette true wireless, il cui design ricorda chiaramente quello delle Apple AirPods Pro, che puntano direttamente al cuore degli utenti, lanciandosi in un rapporto qualità/prezzo assolutamente invitante.

La prima cosa da sapere è la piena compatibilità con un qualsiasi smartphone o dispositivo elettronico in circolazione, la connessione avviene tramite il bluetooth 5.2, senza differenze che sia sistema operativo Windows o MacOS. La qualità audio è più che discreta, godono della certificazione Hi-Res per una musica di livello superiore, ed oltretutto è prevista la modalità ANC per la cancellazione del rumore, in modo da riuscire ad isolarsi alla perfezione dall’ambiente circostante.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete avere le offerte Amazon con alcuni dei codici sconto gratis migliori di sempre.

Huawei FreeBuds 5i: quanto costano le cuffiette

Le Huawei FreeBuds 5i vengono inizialmente commercializzate ad un prezzo che si avvicina ai 100 euro, nell’ultimo periodo Amazon le aveva già ridotte a 79 euro, ma in questi giorni ha voluto compiere un passo ulteriore, avvicinandosi nuovamente alle più consone richieste dei consumatori, proponendo una spesa finale di soli 69 euro (con riduzione effettiva del 12%). Se le volete acquistare, collegatevi subito qui.

L’autonomia del prodotto rientra alla perfezione negli standard a cui siamo abituati, dati alla mano dovrebbe aggirarsi attorno alle 28 ore complessive. I comandi touch facilitano indubbiamente l’utilizzo quotidiano, in modo da poter controllare la riproduzione con la semplice pressione sull’auricolare stesso; completano le specifiche tecniche la certificazione IP54, in modo da poter godere di una semplice protezione dall’acqua, oltretutto con la connessione contemporanea a 2 dispositivi, l’utente potrà effettivamente utilizzare le cuffie su due device, senza vincoli particolari, in altre parole si potrà ascoltare la musica da un tablet, ma rispondere ad eventuali chiamate ricevute direttamente dallo smartphone, una comodità assoluta.