Whatsapp, è arrivata una funzione che mette al sicuro la nostra privacy

La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp sta per introdurre una nuova icona e una funzione denominata “Lucchetto Chat” per la sua versione Web. Questa novità è stata precedentemente implementata nelle versioni per smartphone Android e iOS l’anno scorso e ora sarà disponibile anche per gli utenti che utilizzano l’app attraverso i browser.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo

Il Lucchetto Chat rappresenta un significativo passo avanti nella protezione della privacy degli utenti. Con questa funzione, gli utenti potranno rendere inaccessibili determinate conversazioni che desiderano mantenere private.

Attualmente è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per il pubblico. Tuttavia, si sa già come funzionerà. Le conversazioni private protette da questa funzione saranno raggruppate in una singola scheda dedicata, che potrà essere aperta solo tramite un’icona specifica. Inoltre, sarà necessario inserire un codice segreto per accedere ai messaggi riservati.

L’introduzione di un codice segreto unico, diverso da quello utilizzato per sbloccare il telefono, aggiunge un ulteriore livello di privacy alle chat con il Lucchetto. Inoltre, sarà possibile nascondere la cartella delle chat con Lucchetto dall’elenco delle chat principali, in modo che possa essere visualizzata solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. Tuttavia, gli utenti avranno anche l’opzione di visualizzare la cartella delle chat con Lucchetto nell’elenco delle chat se lo desiderano.

Questa nuova funzione sembra essere stata ben accolta dalla community di WhatsApp quando è stata introdotta nelle versioni mobile, e si prevede che incontrerà lo stesso successo nella versione Web. Tuttavia, poiché è ancora in fase di sviluppo, gli utenti dovranno attendere un po’ prima di poter utilizzare il Lucchetto Chat nella versione Web di WhatsApp.

Le novità non finiscono qui. L’app di messaggistica sta infatti introducendo due importanti cambiamenti nella sua versione 24.2.75 per iOS. Il primo riguarda la formattazione del testo, con nuovi strumenti che includono caratteri speciali come ` per i blocchi di codice, > per i blocchi citati e segni di punteggiatura o numeri per organizzare elenchi. Il secondo cambiamento riguarda la creazione e l’editing di sticker personalizzati, consentendo agli utenti di generare sticker da immagini e di modificarli con elementi decorativi. L’aggiornamento tuttavia sarà rilasciato gradualmente nelle prossime settimane.