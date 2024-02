Tra le auto più vendute in Europa nel 2023, è la Tesla Model Y, una vettura elettrica al 100%, a salire sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia Quasi quasi ce lo aspettavamo questo risultato dato l’andamento del mercato automobilistico europeo dello scorso anno. Ebbene si, è stata proprio la Tesla Model Y, auto del tutto elettrica ad aggiudicarsi il primato di questa statistica europea delle auto più gettonate del 2023. Nelle prime 20 posizioni della classifica che andremo a vedere, questa è l’unica vettura elettrica al 100%. E’ un dato unico nella storia! Nella top 20 sono presenti alcuni modelli di auto elettriche, come quelli di Opel (Opel Corsa) e Peugeot (Peugeot 2008), però non sono completamente elettriche. Ecco perché la vettura della Tesla è l’unica nella top 20. Tesla Model Y la più venduta: ecco la classifica, diamogli un’occhiata

Nulla ancora di definitivo, ma le prime cifre condivise da Automotive News Europe, posizionano davanti alla Dacia Sandero, la Tesla Model Y come auto più richiesta in Europa per quanto riguarda il mercato dello scorso anno.