Qualche tempo fa, il produttore tech Xiaomi ha presentato ufficialmente in madre patria la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Stiamo parlando della nuova serie di Xiaomi 14, che al momento è costituita da due modelli, ovvero Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. Dopo il debutto in Cina, però, l’azienda sembra che sia pronta per annunciare questa serie di smartphone anche a livello globale. In queste ore, infatti, l’azienda ha pubblicato diversi teaser sul social network X (ex Twitter).

Xiaomi 14, la nuova serie top di gamma di Xiaomi in arrivo a livello globale

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha pubblicato sulla propria pagina sul social X alcune immagini teaser ufficiali. Con queste ultime, l’azienda ha rivelato l’imminente arrivo anche a livello globale della sua nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 14. Come già detto in apertura, per il momento questa serie è composta da due modelli, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro.

Sul teaser in questione possiamo scorgere la presenza della ormai nota partnership con il marchio Leica per la realizzazione del comparto fotografico. Xiaomi non ha però rivelato con esattezza quando annunciare a livello globale questi dispositivi. I precedenti top di gamma della serie Xiaomi 13 furono svelati globalmente lo scorso anno durante la nota fiera tecnologia del Mobile World Congress.

È probabile che l’azienda voglia fare lo stesso quest’anno, annunciando globalmente la nuova serie proprio durante questa importante fiera tecnologia. Per il momento, però, Xiaomi non ha dato certezze di rilievo. Sarà quindi necessario attendere per scoprire con esattezza la data del debutto ufficiale a livello globale dei suoi nuovi top di gamma Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. Nel frattempo, vi ricordiamo che entrambi i dispositivi possono contare sulle elevate performance del potentissimo soc Snapdragon 8 Gen 3. Oltre a questo, il modello Pro può anche vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 50 MP con anche apertura variabile.