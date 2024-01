In un notevole esempio di ingegnosità e dedizione, un appassionato proprietario di una Tesla Model Y ha progettato e costruito un tetto fotovoltaico apribile per migliorare l’autonomia della sua auto elettrica. Spinto dalla volontà di sfruttare al massimo l’energia solare, ha dedicato circa due anni alla realizzazione di questa soluzione innovativa.

Il tetto solare è modulare e richiudibile, progettato per essere facilmente trasportabile sul portapacchi originale della Tesla. Utilizzando parti stampate in 3D e tubi telescopici in carbonio, il risultato finale è una struttura che può essere completamente dispiegata, esponendo nove pannelli fotovoltaici da 175 watt alla luce del sole. Malgrado il design grezzo, il tetto solare si è dimostrato funzionale e pratico.

Una geniale soluzione fai-da-te per ricaricare una Tesla grazie a un tetto solare modulare

Secondo il creatore di questa soluzione su misura, i pannelli possono ricaricare la Tesla Model Y di circa 20 miglia al giorno, equivalenti a 32 km. Un peso di 75 kg per l’intero sistema sembra essere un compromesso ragionevole considerando i benefici energetici ottenuti.

Il progetto, attualmente in fase beta, ha persino un sito web dedicato che presto riceverà degli aggiornamenti. Il progettista mira a migliorare ulteriormente l’efficienza del sistema introducendo un portapacchi dedicato con la possibilità di utilizzare un deviatore di flusso per ottimizzare l’aerodinamica durante la guida.

Insomma, mentre il dibattito sull’utilità delle auto elettriche solari continua, questa iniziativa individuale dimostra che l’innovazione può provenire anche dagli appassionati del settore. Riuscendo così a trovare nuove idee e soluzioni sempre più sostenibili per la mobilità elettrica.