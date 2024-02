Accedendo alla sezione impostazioni sul tuo dispositivo Apple, potrai attivare l’opzione che ti permetterà di avere una maggiore sicurezza sui tuoi dati personali

L’importanza della presenza di uno smartphone nella vita dell’uomo aumenta anno dopo anno, questo porta le persone a salvare molti dati su questi dispositivi. A volte si salvano informazioni personali, e quest’ultime a volte sono prese di mira da alcuni malintenzionati che spesso le usano per scopi loschi.

La privacy e la sicurezza vanno protette, in questo modo si possono limitare gli attacchi degli hacker o di chiunque altro voglia accedere ai nostri dati. Vediamo un’impostazione che ci permetterà di vivere più serenamente le esperienze con i nostri smartphone.

Vi mostriamo un’ impostazione per migliorare la privacy dello smartphone e come attivarla

Tutti gli utenti hanno sui propri smartphone diverse app utili sia per il piano professionale e sia per quello privato. Grazie a un’impostazione, i malintenzionati non potranno visualizzare i contenuti presenti sul tuo telefono. Sui dispositivi Apple, le app possono essere protette grazie ad un codice segreto che troviamo partendo dai “Comandi rapidi“. Una volta entrati in questa sezione si dovrà cliccare sulla categoria “Automazioni” e crearne una nuova, dopodiché bisognerà scendere nell’elenco fino alla voce “App“.

Una volta aperta la sezione “App”, bisognerà cliccare sulla voce “Esegui immediatamente” e poi sul tasto avanti e “nuova automazione“. Qui si dovrà cliccare su “Nuova azione“, scrivere sulla barra di ricerca “Richiedi input” e cliccare su “Testo” andando ad impostare il “Numero“.

Si dovrà andare su “Inserisci Pin” nella barra per poi selezionare in basso l’opzione”SE“. Una volta che questa sezione si è aperta, bisognerà cliccare su “Condizione” selezionando la parola “è” e inserire il codice segreto. Dopo aver impostato il PIN si dovrà ricercare, nella stessa sezione, l’opzione “blocca schermo“, andandola a collocare prima della voce “Fine del blocco se“.

Già subito dopo aver salvato, si vedrà che per accedere all’app sarà necessario inserire il codice impostato in precedenza. Se la sequenza sarà corretta l’avvio dell’app avverrà senza alcun problema, mentre se si digiterà il codice sbagliato il telefono si bloccherà.