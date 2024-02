Red Bull Advanced Technologies, sotto la supervisione attenta di Adrian Newey, stanno lavorando ad una hypercar senza precedenti. La vettura prenderà il nome di RB17 e, a detta dello stesso ingegnere inglese, potrà raggiungere i tempi sul giro di una Formula 1.

Come emerge dal video pubblicato da Oracle Red Bull Racing su YouTube, il geniale aerodinamico del team Red Bull Racing ha rilasciato alcuni dettagli molto interessanti. La RB17 sarà la prima hypercar prodotta interamente dal brand.

La matita di Adrian Newey ha permesso di tracciarne le forme aerodinamiche, pensate per garantire la massima downforce. Infatti, la vettura sarà in grado di generare un carico aerodinamico di 1,7 tonnellate alla velocità di 241 chilometri orari. Questi valori di deportanza permetteranno ai piloti di pennellare le curve e raggiungere tempi sul giro estremamente vicini alle vetture da competizione.

Adrian Newey conferma che la RB17 sarà una hypercar da sogno con il motore caratterizzato da un sound che farà innamorare gli appassionati

Inoltre, durante l’intervista è emerso anche un ulteriore aspetto da non sottovalutare. Sebbene inizialmente la RB17 sia stata pensata per ospitare un motore V8, c’è stato un cambiamento in corsa. La scelta definitiva è ricaduta su un motore V10 aspirato in grado di raggiungere i 15.000 giri al minuto.

Il motivo di questo cambiamento è principalmente: il sound. Adrian Newey voleva richiamare l’effetto sonoro tipico delle Formula 1 di un tempo, quando i motori a combustione interna potevano girare al massimo del loro potenziale. L’urlo del motore si poteva sentire in tutto l’autodromo, anche ad elevate distanze.

Red Bull Advanced Technologies ha accettato questa scelta nostalgica, consentendo l’installazione di una unità ibrida. Al motore a combustione interna da circa 1.000 CV verrà affiancato un motore elettrico da circa 200 CV. L’unità elettrica avrà il compito di supportare l’ICE diventando a tutti gli effetti il sostituto della prima marcia e della retromarcia. Inoltre, fornirà la coppia durante il cambio marcia e garantirà un boost prestazionale.

La RB17 avrà due posti e sarà ottimizzata per la guida in pista. Il prezzo di partenza sarà di 5 milioni di sterline e tutti coloro interessati ad acquistarla potranno contare su un corso di formazione dedicato presso il simulatore Red Bull con un coach dedicato. La produzione sarà limitata a 50 esemplari di cui uno è già prenotato dallo stesso Newey.

Maggiori dettagli sul design saranno forniti nel corso dei prossimi mesi. Il team di sviluppo conferma che i test in pista saranno effettuati nel corso del 2025 e la produzione effettiva inizierà nel 2026.