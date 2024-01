Drive To Survive si prepara a tornare su Netflix con la sesta stagione. La serie dedicata alla Formula 1 è ormai un successo globale e bisogna riconoscerle il merito di aver avvicinato tanti tifosi alla massima serie delle competizioni motoristiche.

Come svelato da un post pubblicato su X (ex Twitter) dall’account ufficiale della Formula 1, la sesta stagione di Drive To Survive arriverà su Netflix il prossimo 23 febbraio. Il format dovrebbe restare invariato rispetto alle precedenti stagioni.

La serie ripercorrerà la vicende dell’edizione 2023 del Campionato Mondiale di Formula 1, ponendo l’attenzione sia sulle vicende in pista ma anche su tutto ciò che succede nel paddock a motori spenti. Infatti, la produzione Netflix permette di avere uno spaccato della vita dei piloti, team principal e dei meccanici durante i vari weekend di gara

We know you’ve been waiting for this one… 🍿 Season 6 of Drive To Survive – landing 23 February on @Netflix 📺#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/r1rHOxVgG6 — Formula 1 (@F1) January 24, 2024

Al momento non si conosce il numero di episodi che comporranno la stagione né la durata di ogni singolo episodio. Se il format manterrà la stessa struttura delle precedenti stagioni, possiamo aspettarci 10 episodi della durata di circa un’ora.

Ogni episodio sarà incentrato su un tema specifico come la rivalità tra compagni di scuderia, le prestazioni delle varie vetture, le sfide interne di ogni team e tanto altro ancora.

Non resta che attendere ancora qualche settimana rima di poter tornare a respirare l’atmosfera della Formula 1. Infatti, Drive To Survive sarà l’antipasto per la nuova stagione del Campionato Mondiale di Formula 1 che prenderà il via a partire dal 29 febbraio con il Gran Premio del Bahrain.